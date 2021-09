Οι Glass Animals επιστρέφουν με το νέο single «I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)»

Οι Glass Animals κυκλοφορούν το νέο single «I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)», το πρώτο τραγούδι τους μετά το κολοσσιαίο άλμπουμ τους «Dreamland» που συγκέντρωσε παγκοσμίως 1,6 δισεκατομμύρια streams και αποτυπώνει την ηλεκτρισμένη διάθεση μιας χρονιάς που άλλαξε τα πάντα για την τετράδα από την Οξφόρδη.

Το μουσικό βίντεο για το «I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)», σε σκηνοθεσία του Drew Kirsch, ο οποίος έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Taylor Swift, η Shakira και ο John Legend, απεικονίζει τη δύναμη του χορού σε έναν κόσμο που βγαίνει από την απομόνωση.

«Το να μιλάμε είναι σπουδαίο, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά αυτή η πανδημία έχει κάνει τόσους πολλούς από εμάς να κοιτάξουμε το εσωτερικό μας με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαμε κάνει ποτέ πριν. Η αβεβαιότητα στον κόσμο και η έλλειψη της δυνατότητας να βγεις έξω και να δημιουργήσεις νέες αναμνήσεις σε κάνει να σκαλίζεις βαθιά το παρελθόν», εξηγεί ο Dave Bayley, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός των Glass Animals.

«Πραγματικά έθρεψε τις βαθύτερες ανασφάλειες των ανθρώπων και ταρακούνησε τα θεμέλιά μας με πολλούς τρόπους. Οι σχέσεις άλλαξαν, οι φιλίες μεταβλήθηκαν και η αυτοπεποίθηση αλλοιώθηκε. Περνούσα πολύ χρόνο μιλώντας στον σκύλο μου, αλλά ακόμα περισσότερο χρόνο μιλώντας στον εαυτό μου μέσα στο μυαλό μου, ο οποίος με κρατούσε ξύπνιο όλη τη νύχτα, και οι φίλοι και η οικογένειά μου έκαναν το ίδιο», συνεχίζει.

«Ένιωθα σαν να μας είχαν βάλει όλους σε μια χύτρα ταχύτητας, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να αφήσουμε τον ατμό να βγει. Αυτό είναι το θέμα αυτού του τραγουδιού – αυτή η χύτρα που αποκαλύπτει και διογκώνει τόσες πολλές ρωγμές, αλλά παλεύει να τις γεμίσει και να αποσυμπιεστεί. Θέλω οι άνθρωποι να απενεργοποιήσουν τις συσκευές τους, να βάλουν αυτό το τραγούδι, να κλείσουν τα μάτια τους και να νιώσουν αυτή την εκτόνωση για μια στιγμή», σημειώνει.

this vid was SO much fun to make. playing the new track to strangers and seeing their dance moves. hope you enjoy it as much as we enjoyed making it!

big love to everyone involved https://t.co/AB9TnVxn4x

— Glass Animals (@GlassAnimals) September 11, 2021