Glass Animals: Το «Heat Waves» στο Νο. 1 του ετήσιου Billboard Hot 100 για το 2022

Το «Heat Waves» έγραψε ιστορία παραμένοντας στο εβδομαδιαίο BIllboard Hot 100 για τον αριθμό – ρεκόρ των 91 εβδομάδων.

Το «Heat Waves» των Glass Animals είναι το τραγούδι που κατακτά το Νο. 1 στο ετήσιο chart του Billboard Hot 100 για το 2022, μετά την εκπληκτική πορεία του στην εβδομαδιαία κατάταξη.

Η επιτυχία των Glass Animals έγραψε ιστορία νωρίτερα φέτος ως το τραγούδι που χρειάστηκε τις περισσότερες εβδομάδες να ανέβει στην κορυφή του εβδομαδιαίου Hot 100, καθώς συμπληρώθηκαν συνολικά 59 εβδομάδες από την πρώτη εμφάνιση του «Heat Waves» στο chart έως την άνοδό του στο No. 1.

Το «Heat Waves», το πρώτο τραγούδι των Glass Animals που εμφανίστηκε στο Billboard Hot 100 και που κατέκτησε την κορυφή, έκανε ντεμπούτο στο chart της 16ης Ιανουαρίου 2021 και κυριάρχησε για πέντε εβδομάδες στο No. 1 τον Μάρτιο και το Απρίλιο του 2022. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο του 2020.

Το ετήσιο chart του Billboard Hot 100 για το 2022 βασίζεται στις συγκεντρωτικές μετρήσεις των εβδομαδιαίων charts από τις 20 Νοεμβρίου 2021 έως τις 12 Νοεμβρίου 2022. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει καταγραφεί στα charts πριν ή μετά τη συγκεκριμένη περίοδο δεν λαμβάνεται υπόψη στην ετήσια κατάταξη.

Όπως σημειώνει το Billboard, αυτές οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας ευθύνονται για κάποια από τις διαφορές μεταξύ των εβδομαδιαίων charts και της ετήσιας ανασκόπησης, που καταρτίζονται ανεξάρτητα από τη Luminate.

«Το τραγούδι μιλάει για τη νοσταλγία και το παρελθόν, τη μνήμη και το συναίσθημα ότι σου λείπουν κάποιοι άνθρωποι», ανέφερε ο Dave Bayley των Glass Animals όταν το «Heat Waves», ανέβηκε στο No. 1 του Hot 100.

«Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών και ακόμα και τώρα, οι άνθρωποι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, και δεν μπορούσε κανείς να επισκεφθεί απλά τους γονείς του ή τον καλύτερο φίλο του. Ήταν αρκετά δύσκολο… αυτή είναι η γνώμη μου για τον λόγο που ο κόσμος έχει γοητευτεί από αυτό το τραγούδι», συνέχισε.

«Σχεδόν αισθάνομαι ότι μας δίνει μια μικρή ανάσα», πρόσθεσε ο Dave Bayley για την επιτυχία του τραγουδιού.

«Νομίζω ότι συχνά υπάρχει μεγάλη πίεση για να συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε πράγματα. Αλλά επειδή αυτό το τραγούδι δεν σταμάτησε, μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε», εξήγησε.

Το «Heat Waves» διένυσε συνολικά τον αριθμό ρεκόρ των 91 εβδομάδων στο Billboard Hot 100, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο charts, που είχε καταγραφεί από το «Blinding Lights» του The Weeknd (90 εβδομάδες).

«Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι, έγραφα ότι μου έλειπε κάποιος που αγαπούσα πολύ», σχολίασε ο Dave Bayley όταν το «Heat Waves» έσπασε το ρεκόρ για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Hot 100. «Ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν πίστευα ότι θα έφερνε τόση αγάπη και σύνδεση σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Το «Heat Waves» είναι το πρώτο τραγούδι από συγκρότημα (με περισσότερα από δύο μέλη) που κατακτά το Νο. 1 του ετήσιου Billboard Hot 100 μετά το «Boom Boom Pow» των Black Eyed Peas το 2009.

Επιπλέον, μέχρι φέτος, κανένα βρετανικό συγκρότημα δεν είχε ανέβει στο Νο. 1 του ετήσιου Hot 100 από την εποχή των Police και του «Every Breath You Take» το 1983. Μεταξύ των δίδυμων, οι Macklemore & Ryan Lewis από τις ΗΠΑ βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας το 2013 με το «Thrift Shop». Όσον αφορά τα βρετανικά συγκρότημα που δεν προέρχονται από τη Βρετανία, οι Wham! κατέλαβαν το Νο. 1 για το 1985 με το «Careless Whisper».

Το «Heat Waves» των Glass Animals επίσης το τραγούδι που κυριαρχεί στο No. 1 του ετήσιου Streaming Songs Chart για το 2022 στις ΗΠΑ.

Το «As It Was» του Harry Styles βρίσκεται στο Νο. 2 του ετήσιου Billboard Hot 100 για το 2022, αφού κυριάρχησε στο No. 1 του εβδομαδιαίου chart για 15 εβδομάδες, σημειώνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία. Το «As It Was» εμφανίζεται επίσης στην No. 1 των ετήσιων charts Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S. και Pop Airplay Songs.

Το «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber τερματίζει στο Νο. 3 του ετήσιου Hot 100 για το 2022 και ακολουθεί το «Easy On Me» της Adele στο Νο. 4 και το «Shivers» του Ed Sheeran στο Νο. 5.

Το Top 10 του ετήσιου chart του Billboard Hot 100 για το 2022 συμπληρώνουν το «First Class» του Jack Harlow (Νο 6), το «Big Energy» της Latto (Νο 7), το «Ghost» του Justin Bieber (Νο 8), το «Super Gremlin» του Kodak Black (Νο 9) και το «Cold Heart (PNAU Remix)» του Elton John και της Dua Lipa (Νο 10).

Ενώ η Dua Lipa κατέκτησε το Νο. 1 στο ετήσιο chart του Billboard Hot 100 για το 2021 με το «Levitating», ο Elton John πραγματοποιεί φέτος την καλύτερη επίδοσή του μετά το 1998 όταν το «Candle In The Wind 1997» / «Something About The Way You Look Tonight» τερμάτισε στο Νο. 8 το 1998 (αφού ήταν στο Νο. 1 το 1997).