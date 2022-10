Glass Animals: Το «Heat Waves» είναι το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην ιστορία στο Billboard Hot 100

Οι Glass Animals γράφουν ιστορία.

Το «Heat Waves» των Glass Animals είναι πλέον το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100 στα 64 χρόνια ιστορίας του chart.

Η επιτυχία συμπλήρωσε 91 εβδομάδες στο Hot 100 και κατέρριψε το ρεκόρ του «Blinding Lights» του The Weeknd, το οποίο παρέμεινε για 90 εβδομάδες στο chart την περίοδο 2019-21.

Το «Blinding Lights» κατείχε το ρεκόρ του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Hot 100 από τον Αύγουστο του 2021, όταν ξεπέρασε το «Radioactive» των Imagine Dragons. Με τη σειρά του, το «Radioactive» συμπλήρωσε 87 εβδομάδες στο chart και κατείχε το ρεκόρ από το 2014, όταν ξεπέρασε το «I’m Yours» του Jason Mraz (76 εβδομάδες, 2008-09).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Billboard Hot 100, το «Heat Waves» σημείωσε επίσης το ρεκόρ για το τραγούδι που χρειάστηκε το μεγαλύτερο διάστημα για να ανέβει στο Νο. 1, καθώς κατέλαβε την κορυφή στην 59η εβδομάδα παρουσίας του στο chart, τον Μάρτιο.

Συνολικά το «Heat Waves» των Glass Animals κυριάρχησε για πέντε εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

«Ουάου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ουάου», δήλωσε στο Billboard ο frontman των Glass Animals, Dave Bayley, σχετικά με το επίτευγμα του συγκροτήματος.

«Πολλοί από εσάς ξέρετε ότι όταν έγραψα αυτό το τραγούδι έγραφα για το γεγονός ότι μου έλειπε κάποιος που αγαπούσα πολύ. Ποτέ στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα έφερνε τόση αγάπη και σύνδεση σε όλο τον κόσμο. Εσείς όλοι το κάνατε αυτό», τόνισε.

«Ευχαριστώ τον καθένα που βοήθησε αυτό το τραγούδι να φτάσει σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ξέρετε ποιοι είστε. Σας ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Το «Heat Waves» των Glass Animals βρέθηκε στο Top 10 του Hot 100 για 37 εβδομάδες, καταγράφοντας την πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μετά το «Blinding Lights» (57 εβδομάδες), το «Stay» των The Kid LAROI και Justin Bieber (44), το «Levitating» της Dua Lipa (41) και το «Circles» του Post Malone (39).

Επίσης, έμεινε 57 εβδομάδες στο Top 20 του Hot 100, ισοφαρίζοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση του «Stay», μετά το «Blinding Lights» (80 εβδομάδες), το «Levitating» (62) και το «Circles» (60).

Ακόμη, το «Heat Waves» έχει συμπληρώσει 76 εβδομάδες στο Top 40 του Billboard Hot 100, σημειώνοντας η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το «Blinding Lights» (86).

Η επιτυχία των Glass Animals έχει φτάσει στο Νο. 1 σε 12 διαφορετικά αμερικανικά charts του Billboard.

Το «Heat Waves» ήταν στην κορυφή των Hot 100, Hot Rock & Alternative Songs, Hot Rock Songs, Hot Alternative Songs, Radio Songs, Alternative Airplay, Pop Airplay, Adult Pop Airplay, Alternative Streaming Songs, Alternative Digital Song Sales, Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. charts.

Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον ότι το «Heat Waves» των Glass Animals έχει απουσιάσει από το Billboard Hot 100 μόνο για δύο εβδομάδες από την πρώτη εμφάνισή του στο chart. Το τραγούδι μπήκε στο Hot 100 στο No. 100 στις 16 Ιανουαρίου 2021 και υποχώρησε από το chart για δύο εβδομάδες, πριν εμφανιστεί ξανά στο Νο. 91 στις 6 Φεβρουαρίου 2021.

Τα 10 τραγούδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100

• «Heat Waves» – Glass Animals (91 εβδομάδες)

• «Blinding Lights» – The Weeknd (90)

• «Radioactive» – Imagine Dragons (87)

• «Sail» – AWOLNATION (79)

• «Levitating» – Dua Lipa (77)

• «I’m Yours» – Jason Mraz (76)

• «Save Your Tears» – The Weeknd & Ariana Grande (69)

• «How Do I Live» – LeAnn Rimes (69)

• «Counting Stars» – OneRepublic (68)

• «Party Rock Anthem» – LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock (68)