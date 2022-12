Οι Girls Aloud συγκέντρωσαν 1 εκατ. λίρες για τον καρκίνο του μαστού στη μνήμη της Sarah Harding

Οι Girls Aloud εστίασαν όλες τις προσπάθειές τους φέτος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Οι Girls Aloud συγκέντρωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες υπέρ διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων για τον καρκίνο του μαστού προς τιμήν της εκλιπούσας συνεργάτιδάς τους Sarah Harding.

Η Cheryl, η Nadine Coyle, η Nicola Roberts και η Kimberley Walsh επανενώθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις τους τελευταίους 12 μήνες, μεταξύ των οποίων ένα ιδιαίτερο γκαλά και ένας αγώνας δρόμου για τη ζωή, μετά τον θάνατο της Sarah Harding σε ηλικία 39 ετών τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Nicola Roberts σχολίασε την επιτυχία των προσπαθειών τους σε εμφάνισή της στην εκπομπή «The One Show» της βρετανικής τηλεόρασης.

«Είναι ωραίο που όλες υποστηρίζουμε η μία την άλλη στα ατομικά μας πράγματα», είπε.

«Νομίζω ότι φέτος περάσαμε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί, επειδή κάναμε πολλές προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και για να συγκεντρώσουμε χρήματα για διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον καρκίνο του μαστού εκ μέρους της συνεργάτιδάς μας Sarah», εξήγησε.

«Ήταν ωραίο το γεγονός ότι τελείωσε η χρονιά με μια τόσο θετική νότα, όπου μπορούμε τώρα πραγματικά να πούμε ότι έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες για τον καρκίνο του μαστού», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους, οι Girls Aloud κυκλοφόρησαν ένα επετειακό βινύλιο για τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την κυκλοφορία του πρώτου τους single «Sound of the Underground».

Η δισκογραφική εταιρεία τους Polydor Records θα δωρίσει το 100% των κερδών από τις πωλήσεις στο The Sarah Harding Breast Cancer Appeal, το οποίο αποτελεί μέρος του The Christie Charitable Fund.

Επίσης, οι Girls Aloud ήταν οικοδέσποινες στο The Primrose Ball στο Λονδίνο και έλαβαν μέρος στο Race For Life For Sarah, έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων για να τιμήσουν τη Sarah Harding και να συγκεντρώσουν χρήματα στη μνήμη της φίλη τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning» τον Οκτώβριο, η Kimberley Walsh των Girls Aloud ανέφερε ότι το συγκρότημα δεν σχεδίαζε να γιορτάσει τη συμπλήρωση των είκοσι ετών από το ντεμπούτο του λόγω του θανάτου του Sarah Harding.

«Δεν κάνουμε πραγματικά τίποτα για να το γιορτάσουμε αυτό για προφανείς λόγους, αλλά αυτό που ήταν πολύ ωραίο είναι ότι μπορέσαμε παρόλα αυτά να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε έναν πραγματικά σημαντικό έρανο για το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Sarah», είπε.

«Ήταν απίστευτο. Χρηματοδοτήσαμε ένα ολόκληρο ερευνητικό πρόγραμμα για το οποίο ήθελε να συγκεντρώσουμε χρήματα. Είμαστε πραγματικά υπερήφανες για το γεγονός ότι καταφέραμε να το κάνουμε αυτό για εκείνη», τόνισε.

«Έχουμε την επανακυκλοφορία του “Sound of the Underground” και όλα τα χρήματα θα πάνε στην έρευνα για τον καρκίνο του μαστού και στο νοσοκομείο που φρόντισε τη Sarah, οπότε ήταν ένας πολύ καλός τρόπος νομίζω να βρούμε κάτι θετικό και έναν τρόπο να το αξιοποιήσουμε αυτό», πρόσθεσε η Kimberley Walsh.