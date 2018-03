Girl Power: 10 αξέχαστα featuring από τις βασίλισσες της ποπ

10 γυναικείες συνεργασίες που άφησαν εποχή!

Η ιστορία της ποπ μουσικής είναι γεμάτη από girl power παραδείγματα. Αφήνοντας στην άκρη για λίγο το φαινόμενο των girl band, ας επικεντρωθούμε στις pop queens.

Τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει πολλά hit’s που γεννήθηκαν από την ένωση, την συνεργασία για να το πούμε πιο σωστά, μεγάλων αστέρων της διεθνούς μουσικής. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα 10 καλύτερα τραγούδια από συνεργασίες που μας χάρισαν μερικές από τις «βασίλισσες» της σύγχρονης ποπ. Από το θρυλικό «Lady Marmalade» των Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya και Pink μέχρι το «Bang Bang» της Ariana Grande με την Jessie J και τη Nicki Minaj.

Ανέβασε την ένταση, χόρεψε και τραγούδα δίχως αύριο!

Lady Gaga ft. Beyoncé – «Telephone»

Shakira ft. Rihanna – «Can’t Remember to Forget You»

Britney Spears ft. Madonna – «Me Against the Music»

Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink – «Lady Marmalade»

Eve ft. Gwen Stefani – «Let Me Blow Ya Mind»

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – «Bang Bang»

Iggy Azalea ft Charli XCX – «Fancy»

Whitney Houston ft Mariah Carey – «When You Believe»

Beyoncé ft. Shakira – «Beautiful Liar»

Madonna ft. M.I.A. and Nicki Minaj – «Give Me All Your Luvin'»