Ο Γιώργος Περρής θα συναντήσει το κοινό της Αθήνας.

Μετά τις πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις του στην Αθήνα (θέατρο Ακροπόλ) και στη Θεσσαλονίκη (Βασιλικό θέατρο), ο Γιώργος Περρής μας προσκαλεί στο δροσερό θεατράκι του Παπάγου την Παρασκευή 19 Ιουλίου σε μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Πιο χαρούμενος και δραστήριος από ποτέ, ο Γιώργος Περρής βρίσκεται αυτή την εποχή στην Αμερική για την προώθηση του νέου του αγγλικού δίσκου με τίτλο «Who I’m Meant To Be» που κυκλοφόρησε διεθνώς στις 31 Μαΐου, ενώ την επόμενη ημέρα άρχισε να προβάλλεται το 2ο τηλεοπτικό αφιέρωμα στη συναυλία του στο Ηρώδειο από το αμερικανικό κανάλι PBS.

Ο τραγουδιστής που αγαπήσαμε για τη μοναδική του ικανότητα να παντρεύει το ελληνικό με το ξένο τραγούδι έρχεται να συναντήσει το κοινό της Αθήνας λίγο πριν τη μεγάλη φυγή για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Φέρνει μαζί του τα ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψαν γι’ αυτόν οι σπουδαίες Ευανθία Ρεμπούτσικα και Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και όλες τις επιτυχίες, δικές του και άλλων, που αγαπήσαμε με τη φωνή του, από το «Ποιος Φοβάται Την Αγάπη» και την «Ηλιοφάνεια» μέχρι το «Je Suis Malade» και το «I Will Wait For You».

Είναι γνωστή η άνεση του Γιώργου να συνδυάζει το τώρα με το παρελθόν και το μέλλον να χτίζει γέφυρες που ενώνουν το έντεχνο, το ποπ και το κινηματογραφικό τραγούδι, οπότε από τη συναυλία δεν θα λείψει το μίνι αφιέρωμα στον Michel Legrand που συγκίνησε το κοινό.

Ο Γιώργος Περρής θα ερμηνεύσει τραγούδια και από το καινούργιο του αγγλόφωνο άλμπουμ «Who I’m Meant To Be», από το οποίο ξεχώρισαν ήδη τα singles «How Many Does It Take» και «She Walks On», καθώς και το «Γυναίκα», τη συμμετοχή του στο δίσκο «Πολιορκημένος Χρόνος» των Τίτου Πατρίκιου και Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Παίζουν οι μουσικοί:

Στάθης Σούλης: Πιάνο

Κωστής Βήχος: Μπάσο

Γιώργος Καρδιανός: Κιθάρες

Κώστας Μυλωνάς: Τύμπανα

Ενορχηστρώσεις: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Ηχοληψία: Δημήτρης Μπουρμπούλης, Γιάννης Κολεβέντης

Ώρα έναρξης: 20:30

Παραγωγή: People

Προπώληση εισιτηρίων:

– www.viva.gr

– Δημοτική Κοινότητα Παπάγου/ Γραφείο Φεστιβάλ (Αναστάσεως 90 Τηλ.: 213 2027186-187 Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 08:30 – 14:00)

– Κατάστημα Δαναός (Μεσογείων 230, Χολαργός Τηλ. 210 6528301 – ημέρες και ώρες καταστημάτων)

– Ταμείο θεάτρου: Την ημέρα της παράστασης από τις 19:00.