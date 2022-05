Γιώργος Μαζωνάκης: Στις Κάννες για την πρεμιέρα της ταινίας «Στον Θρόνο του Ξέρξη»

Οι Κάννες κινούνται στον ρυθμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στις Κάννες για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Στον Θρόνο του Ξέρξη», σε σκηνοθεσία της Εύης Καλογηροπούλου, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η μικρού μήκους ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου, σε ανάθεση του Onassis Culture και με καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, επιλέχθηκε από το φεστιβάλ ανάμεσα σε ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο και συμμετέχει επίσημα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών.

Πρόκειται για το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού.

Χθες το βράδυ που πραγματοποιήθηκε η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με ένα βίντεο στα social media τον ενθουσιασμό και τη χαρά του, ενώ δε δίστασε να αποκαλύψει πως η παρουσία του στις Κάννες είναι ένα όνειρο ζωής.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με εκπροσώπους των ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας.

Μετά το πέρας της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με την Εύη Καλογηροπούλου, σκηνοθέτιδα και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο ενθουσιασμός στις Κάννες για την παρουσία του Έλληνα σταρ είναι διάχυτος.

Μάλιστα, αστυνομικοί στις Κάννες ζήτησαν να φωτογραφηθούν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά την έξοδο του από το χώρο της συνέντευξης τύπου.

Η ταινία συμμετέχει επίσημα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών, σε μία στιγμή εθνικής υπερηφάνειας για τα διεθνή επιτεύγματα του ελληνικού κινηματογράφου. Ενώ, επισημαίνεται ότι στην ταινία περιέχεται και μία διασκευή του «Ανήκω Σε Μένα», που φέρει την υπογραφή της Kid Moxie.

Ο ρόλος του Γιώργου Mαζωνάκη εμφανίζεται αντίστοιχα αινιγματικός και αυτοβιογραφικός.

Αινιγματικός, ως προς το αν είναι άνθρωπος ή μηχανή; Από πού προέρχεται και γιατί μπορεί τελικά να σπάσει έναν τόσο βαθιά ριζωμένο κανόνα καταστολής; Τι είδους είναι ο ερωτισμός που αποπνέει;

Αυτοβιογραφικός, καθώς ο Έλληνας ερμηνευτής επιστρέφει στο Πέραμα και στον τόπο εργασίας του πατέρα του.

Η πρώτη εκδοχή της ταινίας είχε τον τίτλο «Ανήκω σε Μένα», ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση και σε ανάθεση του φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens», που πραγματοποίησε η Στέγη, στο Πεδίον του Άρεως (24/06 – 25/07/2021) για τον αλγόριθμο και την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα και την ηθική.