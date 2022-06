Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα πλάνα από τη συνεργασία του με τον Arash

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Arash.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει μία πρόγευση από τη μουσική σύμπραξή του με τον super star Arash στο νέο single του «Τώρα (Boro Boro)».

Η μουσική συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη και του Arash είναι γεγονός και φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης παραγωγού από τη Γερμανία DJ Topic.

Ο Topic έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια με διεθνείς πολυπλατινένιες επιτυχίες όπως το «Breaking Me» (με τον A7S), το «Why Do You Lie To Me» με τον A7S και τον Lil Baby, το «Your Love (9PM)» με τον ATB και τον A7S και το «My Heart Goes (La Di Da)» με την Becky Hill, μεταξύ άλλων.

Το «Τώρα (Boro Boro)» είναι ένα rap τραγούδι που συνδυάζει τα ελληνικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα φαρσί (περσικά) από τον Arash, σε παραγωγή του παραγωγού – φαινόμενο Dj Topic.

Πρόκειται για μία διασκευή του επιτυχημένου single «Boro» με το οποίο ο Arash έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία το 2004.

Τα γυρίσματα του music video για τη συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη και του Arash πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, προβάλλοντας τις ομορφιές της χώρας μας.

Το τελικό αποτέλεσμα θα ξεσηκώσει, προβάλλοντας εικόνες χαράς, αισιοδοξίας και ελληνικής διασκέδασης.

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανάρτησε στο λογαριασμό του στο TikTok απόσπασμα από το music video του «Τώρα (Boro Boro)», που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από τη Minos EMI, a Universal Music Company.