Ο Γιώργος Γιαννιάς θα τραγουδήσει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής «Νύχτα στον Ρυθμό».

Η εικοστή «Νύχτα στον Ρυθμό» θα είναι καυτή με τη μοναδική φωνή του Γιώργου Γιαννιά που μας κάνει να τραγουδάμε δυνατά κάθε φορά που ακούμε τα τραγούδια του!

Μια Νύχτα αφιερωμένη στους αγαπημένους μας με τραγούδια όπως το «Γι’ Αυτό Σ’ Αγαπώ» και το «Ετοιμάζω Ταξίδι».

Ο Γιώργος Γιαννιάς βρίσκεται πάνω από 15 χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα και έχει συνεργαστεί με τους πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής μας, έχοντας προσφέρει με τη σειρά του υπέροχες βραδιές στην αθηναϊκή και όχι μόνο νυχτερινή διασκέδαση.

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 21:30 ακριβώς ο Γιώργος Γιαννιάς στη «Νύχτα στον Ρυθμό»καλεσμένος της Ράνιας Κωστάκη σε ένα Facebook live show στην επίσημη σελίδα του «Ρυθμού 94,9»

Στο 20ό live της «Νύχτας» θα χορέψουμε ασταμάτητα και θα τραγουδήσουμε δυνατά.

Νύχτες γεμάτες εκπλήξεις αποκλειστικά στο «Ρυθμό 94.9». Κάντε like στην σελίδα του Ρυθμού και περιμένετε την ειδοποίηση «Ρυθμός 949 fm is now live» για να δείτε όλα όσα διαδραματίζονται.

Η «Νύχτα Στον Ρυθμό» αποτέλεσε το πρώτο στην ελληνική αγορά live concert concept που δημιουργήθηκε εξαρχής με γνώμονα το Facebook ως media μέσο και την λειτουργία του live video.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή με live show στο Facebook ταυτόχρονα.

Πρόκειται για μια παραγωγή της οποίας τα δομικά χαρακτηριστικά όπως η διάρκεια, η χωροταξία του studio εκπομπής, η σκηνοθεσία, τα εργαλεία παραγωγής και πρωτίστως το ίδιο το concept.

Η συμμετοχή των κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία διαδραστικής συνέντευξης και μουσικής ερμηνείας με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, είναι σύμφωνα με τις αρχές ενός Facebook Show Concept.