Γιατί η Katy Perry «πάγωσε» τους λογαριασμούς της σε Instagram και Facebook

«Δεν μπορώ να κάθομαι άπραγη ενώ αυτές οι πλατφόρμες κλείνουν τα μάτια στην παραπληροφόρηση», υπογραμμίζει η Katy Perry.

Η Katy Perry «παγώνει» τους λογαριασμούς της στο Instagram και στο Facebook αυτήν την εβδομάδα και ενώνει τις φωνές τους με όλους όσοι ζητούν από τον κολοσσό της τεχνολογίας να σταματήσει να εκμεταλλεύεται το μίσος με σκοπό το κέρδος.

Η τραγουδίστρια της pop υποστηρίζει την καμπάνια «Stop Hate for Profit» που ζητά από το Facebook να αναλάβει δράση κατά του ρατσισμού, της βίας, του μίσους και της παραπληροφόρησης που παρατηρούνται στις πλατφόρμες του.

Η Katy Perry τοποθετήθηκε επί του ζητήματος με ένα απόφθεγμα του συγγραφέα George Orwell: «Σε μια εποχή καθολικής εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια είναι μια επαναστατική πράξη».

Στη συνέχεια έγραψε: «Μου αρέσει να μοιράζομαι τη μουσική μου και τη ζωή μου μαζί σας στο Instagram και το Facebook, όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να κάθομαι άπραγη ενώ αυτές οι πλατφόρμες κλείνουν τα μάτια σε ομάδες και δημοσιεύσεις που διαδίδουν παραπληροφόρηση που εκφράζει μίσος και προκαλούν σκόπιμη σύγχυση».

«Παγώνω τους λογαριασμούς μου στο Instagram και στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου για να πω στο Facebook: #StopHateForProfit», πρόσθεσε η Katy Perry.

Την καμπάνια «Stop Hate For Profit» στηρίζει ένας συνασπισμός από εννέα οργανώσεις κοινωνικών δικαιωμάτων: ADL (Anti-Defamation League), Color of Change, Common Sense, Free Press, LULAC, Mozilla, NAACP, National Hispanic Media Coalition (NHMC) and Sleeping Giants.

Οι οργανώσεις ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να σταματήσουν για μία ημέρα τις δημοσιεύσεις στο Instagram και να προχωρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με αναρτήσεις που εγκαλούν το Facebook.

Έχοντας την υποστήριξη περισσότερων από 1100 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιρειών και μικρών επιχειρήσεων και περισσότερων από 100 μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και αμέτρητων ατόμων, η καμπάνια στέλνει στην ηγεσία του Facebook το σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν είναι πλέον πρόθυμη να ανεχθεί το κέρδος του από το μίσος και την παραπληροφόρηση.