Η Britney Spears υποστηρίζει ότι δε βρίσκει ελεύθερο χρόνο να ηχογραφήσει νέα μουσική, παρόλο που συμπληρώνονται δυόμιση χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της, του «Glory» (2016).

Μετά την επιτυχία του προγράμματος «Britney: Piece Of Me» που παρουσίασε στο «Planet Hollywood Resort & Casino» του Λας Βέγκας επί τέσσερα χρόνια, από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Δεκεμβρίου, η 37χρονη τραγουδίστρια επιστρέφει με μία νέα παράσταση στην κοιλάδα όπου κατοικοεδρεύει η θεά Τύχη.

Το καινούργιο show ονομάζεται «Britney: Domination» και θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο και καζίνο «Park MGM» από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 17 Αυγούστου 2019.

Το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων έχει επικεντρωθεί στην προπώληση των εισιτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Britney Spears δεν έχει στις αποσκευές της νέα τραγούδια.

New Vegas residency. New show. Cannot wait to see you all!!!

Get your tickets now! https://t.co/HXzoF5fEu1 #BritneyDomination pic.twitter.com/jHEQbxNfFa

— Britney Spears (@britneyspears) November 14, 2018