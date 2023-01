Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση για τις συναυλίες του Γιάννη Πάριου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Γιάννης Πάριος προσθέτει νέες συναυλίες στο πρόγραμμα των εμφανίσεών του στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Τέσσερις νέες ημερομηνίες μετά την εξάντληση των εισιτηρίων, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, για τις πρώτες έξι πρώτες συναυλίες του Γιάννη Πάριου στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Οι νέες συναυλίες είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 8 Φεβρουάριου στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών και για την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Έχουν ήδη εξαντληθεί τα περισσότερα εισιτήρια για τις προγραμματισμένες συναυλίες του Γιάννη Πάριου στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 11 και 12 Φεβρουαρίου.

Ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής και συνθέτης Γιάννης Πάριος έρχεται να μας χαρίσει αξέχαστες βραδιές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Με την ιδιαίτερη χροιά της φωνή του και τις μοναδικές ερμηνείες του, ο Γιάννης Πάριος έχει καταφέρει να είναι χαραγμένος ανεξίτηλα στη συνείδηση του κοινού τόσο ο ίδιος ως καλλιτέχνης, όσο και τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει.

Πάντα με μεγάλο σεβασμό και αφοσίωση σε αυτό που κάνει, κατάφερε να έχει μια συγκινητική απήχηση στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο αγαπημένος Γιάννης Πάριος θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βραδιές γεμάτες συγκίνηση, δείχνοντάς μας για ακόμη μια φορά τον πιο «γλυκό» τρόπο καταστροφής: «Στο κάτω – κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα που αγαπάς».

Το πρόγραμμα των συναυλιών

Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 20:00

Κυριακή 29 Ιανουαρίου στις 20:00

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 21:00 (sold out)

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 21:00 (sold out)

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 20:00 (sold out)

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στις 20:00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 21:00 (sold out)

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 20:00 (sold out)

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 19:00

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr, 11876 και του δικτύου των μεταπωλητών του Viva.