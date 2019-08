Την αδυναμία του στον Light εξέφρασε για ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «ραπάροντας» με τις ρίμες του ράπερ κατά τη διάρκεια φωτογράφησης.

Ο «Greek Freak» φωτογραφήθηκε και έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Slam Kicks» και στα backstage άρχισε να τραγουδάει το «Mosca» του Light, το οποίο βραβεύτηκε ως «Καλύτερο Hip – Hop Βίντεο» στα φετινά Mad Video Music Awards.

«Εξαφανίζω kilos, λύνω χειροπέδες, στο κουτάλι κάνω μαγικά, είμ’ ο Uri Geller», ακούγεται να τραγουδά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας και παίκτης του NBA με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, είναι λάτρης του πιο επιτυχημένου ράπερ της Capital Music, η οποία συνεργάζεται με την Panik Records.

Ο Light σύντομα θα κυκλοφορήσει το video clip του τραγουδιού «MVP Freestyle». Το single είναι εμπνευσμένο από την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξεκίνησε από τα Σεπόλια και κατέκτησε την κορυφή του ΝΒΑ.

Ο ράπερ είχε βρεθεί και στο event που διοργάνωσε ο μπασκετμπολίστας στη γειτονιά του στην Αθήνα τον προηγούμενο Ιούλιο και ράπαραν μαζί.

He got the signature sneaker, now give @Giannis_An34 a record deal. 😂

Full video: https://t.co/TFg5IcjO2g pic.twitter.com/jYoxoGC9It

— SLAM (@SLAMonline) August 21, 2019