Οι Ghost διασκευάζουν το «Phantom Of The Opera» των Iron Maiden

Ο Tobias Forge έχει δηλώσει ότι οι Iron Maiden αποτέλεσαν «τεράστια επιρροή» για τους Ghost.

Οι Ghost κυκλοφορούν τη διασκευή τους για το «Phantom Of The Opera» των Iron Maiden από το επερχόμενο EP «Phantomime».

Το «Phantom Of The Opera» είναι ο δεύτερος προπομπός του EP «Phantomime» και έπεται της κυκλοφορίας της διασκευής του «Jesus He Knows Me» των Genesis τον περασμένο μήνα.

Το νέο EP των Ghost, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου από τη Loma Vista Recordings, περιέχει διασκευές πέντε τραγουδιών και είχε εξαρχής σκοπό να διαδεχθεί το περσινό άλμπουμ «Impera» του σουηδικού συγκροτήματος.

Το «Phantomime», ένα ποικιλόμορφο και μαγευτικό δείγμα του μουσικού DNA του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος, αποτελείται από διασκευές κλασικών και λιγότερων γνωστών τραγουδιών των Τelevision, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden και Tina Turner.

Το «Phantomime» αποτίει ισότιμο φόρο τιμής σε κάθε μία από αυτές τις μοναδικές επιρροές του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα σφραγίζει όλες τις διασκευές με την αδιαμφισβήτητη ηχητική υπογραφή των Ghost.

Ο Tobias Forge των Ghost δήλωσε πέρυσι στην εκπομπή «My Planet Rocks» του βρετανικού ροκ ραδιοφωνικού σταθμού Planet Rock ότι οι Iron Maiden αποτέλεσαν «τεράστια επιρροή» για το συγκρότημά του.

«Τόσο μουσικά όσο και από άποψη σκηνικής παραγωγής. Αλλά και σε ό, τι αφορά την εργασιακή ηθική και απλά τον τεράστιο όγκο εργασίας που πρέπει να βάλεις στη δουλειά σου και στην τέχνη σου ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για εμένα», είπε.

Ο επικεφαλής των Ghost αποκάλυψε επίσης ότι ένα live album των Iron Maiden ήταν αυτό που του έδωσε την έμπνευση να γίνει μουσικός.

«Όταν ήμουν παιδί, καθόμουν με τον δίσκο “Live After Death” (1985) και ήμουν αποφασισμένος να γίνω επαγγελματίας μουσικός και ήθελα να κάνω περιοδείες», ανέφερε.

«Γνώριζα για την έννοια της περιοδείας, αλλά πολλές από τις γνώσεις μου ή τις προκαταλήψεις μου για το τι νόμιζα ότι ήταν η περιοδεία προέρχονταν από το “Live After Death” και έβλεπα όλες αυτές τις συναυλίες που έδιναν παντού», εξήγησε.

«Καθόμουν εκεί με ένα μεγάλο βιβλίο με χάρτες και απλά σχεδίαζα πώς περιόδευαν, πού έπαιζαν και πόσο συχνά έπαιζαν. Αυτός ο δίσκος στο εσωτερικό, είχε πολλές πληροφορίες για τη ζωή στις περιοδείες», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, οι Ghost θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ηγηθούν του AthensRocks 2023 την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.