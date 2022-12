Οι Ghost κυκλοφορούν το video του viral «Mary On A Cross»

Το «Mary On A Cross» κυκλοφόρησε το 2019, αλλά χάρισε φέτος στους Ghost την πρώτη εμφάνισή τους στο Billboard Hot 100 αφού έγινε viral στο TikTok αυτό το καλοκαίρι.

Αυτή η χρονιά ήταν εξαιρετική για τους Ghost και ένας από τους λόγους που συνέβαλε στην επιτυχία τους, εκτός από το νέο άλμπουμ τους «Impera», προήλθε από μια εντελώς απροσδόκητη πηγή.

Το τραγούδι τους «Mary On A Cross» έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι, τρία χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του και τώρα συνοδεύεται επιτέλους ένα μουσικό βίντεο, το οποίο μπορείτε να δείτε ολόκληρο παρακάτω.

Το «Mary On A Cross» περιλαμβανόταν αρχικά στο single «Seven Inches of Satanic Panic», αλλά άρχισε να αποκτά ρεύμα αυτό το καλοκαίρι, όταν χρησιμοποιήθηκε σε ένα βίντεο στο TikTok που σχετιζόταν με τη δημοφιλή σειρά «Stranger Things» του Netflix.

Αφού άρχισε να διαδίδεται το βίντεο, οι θαυμαστές άρχισαν να χρησιμοποιούν το τραγούδι και σε άλλα βίντεο μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ τούτου τα streams του «Mary On A Cross» άρχισαν να αυξάνονται στο Spotify και το Apple Music.

Έκτοτε, το hashtag «Mary On The Cross» έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο TikTok και το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε για το soundtrack δεκάδων χιλιάδων βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok. Οι GHOST κυκλοφόρησαν αργότερα την επίσημη επιβραδυμένη έκδοση του «Mary On A Cross» με την προσθήκη reverb.

Το νέο music video βασίζεται στους στίχους του τραγουδιού, αλλά διαθέτει ορισμένα δημιουργικά στοιχεία. Το βίντεο ισχυρίζεται ότι αποτελείται από πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 1969 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια στις 10:37 μ.μ.

Εν τω μεταξύ, σε ένα teaser που ανέβασαν οι Ghost στο Twitter εμφανίζεται ένα απόκομμα εισιτηρίου από το διάσημο ροκ κλαμπ «The Whisky» του Λος Άντζελες, το οποίο φέρει επίσης την ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 1969. Και στο βίντεο, το οποίο είναι τραβηγμένο σε Super 8, οι Ghost ερμηνεύουν το τραγούδι, με τα ρούχα και την εμφάνιση της εποχής.

Τον περασμένο μήνα, το «Mary On A Cross» έγινε χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις.

Το «Mary On A Cross» είναι το τέταρτο single των Ghost που έγινε χρυσό φέτος. Τον περασμένο Ιούνιο έγιναν χρυσά επίσης το «Cirice» (από το άλμπουμ «Meliora» του 2015), το «Dance Macabre» (από το «Prequelle» του 2018) και το «Square Hammer» (από το EP «Popestar» του 2016). Αυτά ήταν μάλιστα τα πρώτα τραγούδια του σουηδικού συγκροτήματος που γίνονται χρυσά στις ΗΠΑ.

Αν και οι Ghost ταράζουν τα νερά στον κόσμο της ροκ εδώ και αρκετό καιρό, το «Mary On A Cross» έγινε τον Σεπτέμβριο το πρώτο τραγούδι τους που καταφέρνει να εμφανιστεί στο Billboard Hot 100.

Το «Mary On A Cross», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως single δύο τραγουδιών το 2019 από τις Loma Vista/Concord (μαζί με το «Kiss The Go-Goat»), έκανε ντεμπούτο στο Νο 90 του chart, έχοντας καταγράψει στις ΗΠΑ έξι εκατομμύρια streams και 1.000 πωλήσεις downloads, σύμφωνα με το Billboard.

Εν τω μεταξύ, οι Ghost ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν στις 3 Φεβρουαρίου 2023 μια περιορισμένη έκδοση μοβ βινυλίου του «Seven Inches of Satanic Panic». Οι προπαραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του συγκροτήματος εδώ.