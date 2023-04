Οι Ghost ανακοινώνουν το νέο EP «Phantomime» – Το πρώτο τραγούδι

Οι Ghost διασκευάζουν στο νέο EP τους απρόσμενα τραγούδια – από Genesis μέχρι Tina Turner.

Αφού κέρδισαν το βραβείο για το «Καλύτερο Rock Άλμπουμ της Χρονιάς» στα iHeart Radio Music Awards, οι Ghost ανακοινώνουν το «Phantomime», ένα EP με διασκευές πέντε τραγουδιών που είχε εξαρχής σκοπό να διαδεχθεί το περσινό «Impera», το οποίο κατέκτησε τα διεθνή charts.

Το «Phantomime», ένα ποικιλόμορφο και μαγευτικό δείγμα του μουσικού DNA του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος, αποτελείται από διασκευές κλασικών και λιγότερων γνωστών τραγουδιών των Τelevision, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden και Tina Turner.

Το «Phantomime» αποτίει ισότιμο φόρο τιμής σε κάθε μία από αυτές τις απίθανες επιρροές του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα σφραγίζει όλες τις διασκευές με την αδιαμφισβήτητη ηχητική υπογραφή των Ghost.

Το νέο EP των Ghost θα κυκλοφορήσει από τη Loma Vista Recordings στις 18 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του «Phantomime» λύνει επίσης το μυστήριο της πρόσφατης καμπάνιας των Ghost με τίτλο «Jesus Is Coming», που παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του νεότερου μέρους της μακροχρόνιας σειράς webisode του συγκροτήματος, το «Chapter 17: Nap Time».

Προπομπός του «Phantomime» είναι η διασκευή των Ghost για το τραγούδι «Jesus He Knows Me» των Genesis από το 1992, μια σατιρική ματιά στους τηλεοπτικούς ευαγγελιστές.

Αυτή η δεύτερη εκτέλεση του «Jesus He Knows Me» συνοδεύεται από ένα video clip σε σκηνοθεσία Alex Ross Perry που σίγουρα θα δείξει ότι αυτό που είναι όμορφο για τον έναν είναι βλάσφημο για τον άλλον.

Με αποκορύφωμα μια οργασμική τελετουργία που πρέπει να τη δείτε για να την πιστέψετε, η οπτικοποιημένη εκδοχή του «Jesus He Knows Me» από τους Ghost στέκεται στο ύψος των περιστάσεων με ανίερο τρόπο – και με το παραπάνω.

Οι Ghost έχουν μεγάλη εμπειρία στις διασκευές, αφού στο παρελθόν έχουν αναμετρηθεί με τραγούδια που είχαν γράψει και ηχογραφήσει αρχικά οι Beatles («Here Comes The Sun»), οι ABBA («I’m A Marionette»), οι Depeche Mode («Waiting For The Night»), ο Roky Erickson («If You Have Ghosts»), οι Metallica («Enter Sandman»), οι Pet Shop Boys («It’s A Sin») και οι Eurythmics («Missionary Man»), μεταξύ άλλων.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι Ghost ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες της επερχόμενης περιοδείας τους «Re-Imperatour» στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2023 με special guest τους Amon Amarth.

Οι Ghost συνεχίζουν την περιοδεία τους για την προώθηση του τελευταίου άλμπουμ τους, «Impera», το οποίο κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 70.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και κατέλαβε το Νο. 2 του Billboard 200.

Ήταν το τρίτο άλμπουμ των Ghost που βρέθηκε στο Top 10 και το πέμπτο που εμφανίστηκε στο Top 40 – για το σουηδικό συγκρότημα.

Το «Impera» έφτασε στο Νο. 1 στη Γερμανία και τη Σουηδία, στο Νο. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Νορβηγία, στο Νο. 3 στην Αυστραλία, στο Νο. 5 στη Γαλλία και την Ιρλανδία και στο Νο. 20 στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, οι Ghost θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ηγηθούν του AthensRocks 2023 την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Μαζί τους θα εμφανιστούν οι επικοί Candlemass.

Το tracklist του EP «Phantomime»

1. See No Evil (Television)

2. Jesus He Knows Me (Genesis)

3. Hanging Around (The Stranglers)

4. Phantom Of The Opera (Iron Maiden)

5. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)