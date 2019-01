Ο The Weeknd ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του μυστηριώδους Gesaffelstein.

Ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Gesaffelstein συνεργάζεται με τον The Weeknd στο νέο single «Lost In The Fire».

Ο Gesaffelstein, κατά κόσμον Mike Lévy, δραστηριοποιείται στο πεδίο της techno μουσικής και έχει δουλέψει μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Kanye West, η Lana Del Rey, ο A$AP Rocky, Röyksopp και άλλοι.

Ο 31χρονος μουσικός έκανε επίσης την παραγωγή στα τραγούδια «I Was Never There» και «Hurt You» από το τελευταίο EP «My Dear Melancholy,» του The Weeknd (Μάρτιος 2018).

Ο ήχος του Gesaffelstein έχει χαρακτηριστεί «σκοτεινός» και έχει γραφτεί ότι αναβιώνει τις θεμελιώδεις αρχές της techno μουσικής. Το «Rolling Stone» επισήμανε ότι η μουσική του είναι «λίγο πιο επιθετική και punk-rock από το κανονικό».

Το πρώτο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε το 2013 από τις OWSLA, Bromance Records και Parlophone / EMI και είχε τον τίτλο «Aleph», απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Από το φθινόπωρο ο Gesaffelstein ανήκει στο δυναμικό της Columbia Records / Sony Music και προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ του, το οποίο θα ονομάζεται «Hyperion».

Μετά το «Reset», ακολουθεί η συνάντηση με τον The Weeknd στο «Lost In The Fire». Το video clip του τραγουδιού έχει σκηνοθετήσει ο Manu Cossu.

Τον επόμενο Απρίλιο ο Gesaffelstein θα ανέβει για δεύτερη φορά στη σκηνή του «Coachella», τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του στο διάσημο φεστιβάλ.