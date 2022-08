Η Geri Halliwell των Spice Girls είπε στη Liz Truss να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Geri Halliwell φέρεται να είπε στη Liz Truss να «διεκδικήσει» την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, εν μέσω της κριτικής που δέχτηκε για τον εναγκαλισμό της με τη βουλευτή Nadine Dorries στον τελικό του Euro Γυναικών 2022.

Η τραγουδίστρια των Spice Girls φωτογραφήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού Nadine Dorries στη νίκη της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλία επί της Γερμανίας το βράδυ της Κυριακής 31 Ιουλίου.

«Girl power ακτινοβολεί από το Wembley απόψε», έγραψε η Dorries στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανάρτησε στο Twitter.

Πολλοί θαυμαστές άσκησαν κριτική στην Geri Halliwell επισημαίνοντας ότι η Nadine Dorries έχει ψηφίσει κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων και «μόλις πρόσφατα δαιμονοποίησε την trans κοινότητα».

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της Geri Halliwell με τη Liz Truss, η οποία αυτή τη στιγμή διεκδικεί τον τίτλο του επόμενου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στον Rishi Sunak.

Μιλώντας στη MailPlus για τη συνάντησή της με την τραγουδίστρια των Spice Girls, η Liz Truss αποκάλυψε: «Μου είπε “κάν’ το”, ήταν πολύ θετική».

Ενώ ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την Geri Halliwell, άλλοι δήλωσαν ότι δεν εξεπλάγησαν, επειδή η 46χρονη τραγουδίστρια είχε περιγράψει στο παρελθόν τη Μάργκαρετ Θάτσερ ως το «αυθεντικό Spice Girl».

Η Geri Halliwell απέτισε επίσης φόρο τιμής στη «Σιδηρά Κυρία» μετά τον θάνατό της το 2013, γράφοντας: «Σκέφτομαι την πρώτη κυρία του girl power, τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την κόρη ενός οπωροπώλη που μου δίδαξε ότι όλα είναι δυνατά».

Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης για την ηγεσία του Συντηρητικών θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Liz Truss προηγείται αυτή τη στιγμή με πέντε μονάδες διαφορά, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι θα παραιτηθεί από την πρωθυπουργία τον περασμένο μήνα με φόντο το σεξουαλικό σκάνδαλο του Κρις Πίντσερ. Υπήρξαν αμέτρητες εκκλήσεις για παραίτηση του Τζόνσον για το σκάνδαλο «Partygate», το οποίο έγινε γνωστό για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021.

Μιλώντας έξω από το No. 10 της Downing Street, ο Τζόνσον δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά υπερήφανος για τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης όσον αφορά την ολοκλήρωση του Brexit, τη διευθέτηση των σχέσεών μας με την ήπειρο… την ανάκτηση της εξουσίας αυτής της χώρας να φτιάχνει τους δικούς της νόμους στο Κοινοβούλιο».

