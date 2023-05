George Michael: Στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας του κοινού για το Rock & Roll Hall of Fame

Πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους έχει λάβει ο George Michael.

Ο George Michael έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από το κοινό μεταξύ των υποψηφίων για την είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame το 2023.

Η υποστήριξη προς τον George Michael ήταν συγκλονιστική, καθώς ο αείμνηστος Βρετανός pop star έχει λάβει 1.040.072 ψήφους από το κοινό, το οποίο μπορούσε να ψηφίσει είτε διαδικτυακά μία φορά την ημέρα είτε αυτοπροσώπως στις επίσημες εγκαταστάσεις του Rock & Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ.

Ακολουθούν η Cyndi Lauper (928.113 ψήφοι), ο Warren Zevon (634.130), οι Iron Maiden (449.682) και οι Soundgarden (427.040).

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο George Michael έχει ξεπεράσει επίσης σε ψήφους καλλιτέχνες όπως ο Willie Nelson, η Kate Bush, οι A Tribe Called Quest, οι Rage Against the Machine και οι The White Stripes. Σύμφωνα με το Ultimate Classic Rock, ο George Michael κρατούσε την πρωτιά από τον Μάρτιο.

Αν και η ψηφοφορία του κοινού δεν εξασφαλίζει την είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame, όλοι εκτός από έναν από τους πέντε νικητές της ψηφοφορίας του κοινού έχουν ενταχθεί στο πάνθεον.

Οι πέντε πρώτοι σε ψήφους θα συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο του κοινού, το οποίο θα καταμετρηθεί μαζί με τα ψηφοδέλτια των μελών του Rock & Roll Hall of Fame.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2023 αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάιο, ενώ η τελετή θα ακολουθήσει το φθινόπωρο.

Η τελική λίστα αναδειχθεί από μία ομάδα που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, ιστορικούς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας, στους οποίους έχει δώσει δικαίωμα ψήφου το Rock & Roll Hall of Fame.

Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή ψηφοφορία ένας καλλιτέχνης ή ένα συγκρότημα, το πρώτο single ή το πρώτο άλμπουμ του έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει το 1998 ή νωρίτερα.

Οκτώ ονόματα, οι Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes και Warren Zevon, είναι για πρώτη φορά υποψήφιο.

Αυτή είναι η πέμπτη υποψηφιότητα για τους Rage Against The Machine, η τέταρτη για την Kate Bush και τους The Spinners και η δεύτερη για τους Iron Maiden και τους A Tribe Called Quest.

Οι Iron Maiden είχαν τερματίσει προηγουμένως στην τέταρτη θέση στην ψηφοφορία του κοινού για την είσοδο στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2021.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο μπασίστας των Iron Maiden, Steve Harris, είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφερε που το συγκρότημά του δεν είχε ενταχθεί ακόμη στο Rock & Roll Hall Of Fame, παρά το γεγονός ότι είχε δικαίωμα από το 2004.