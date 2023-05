Ο George Michael ήταν «υπό πίεση» να πετύχει ακαδημαϊκά πριν τους Wham!

Όσα είπε ο Andrew Ridgeley για τη δημιουργία των Wham! και τις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος.

Ο George Michael αντιμετώπιζε «μεγάλη πίεση για να πετύχει» ακαδημαϊκά.

Ο εμβληματικός αστέρας της pop, ο οποίος πέθανε τα Χριστούγεννα του 2015 σε ηλικία 53 ετών, έγινε διάσημος ως μέλος του μουσικού διδύμου Wham! το 1981, πριν ακολουθήσει μία εξίσου επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Ο πρώην συνεργάτης του στο συγκρότημα Andrew Ridgeley εξήγησε τώρα ότι αν και γνωρίστηκαν στο σχολείο και ήθελαν να ακολουθήσουν καριέρα στη μουσική, ο George Michael πρότεινε ότι έπρεπε να το αποφύγουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

«Γνωριστήκαμε στο σχολείο, ήμασταν στη δεύτερη τάξη και γίναμε αμέσως φίλοι», είπε ο Andrew Ridgeley στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «This Morning».

«Μιλούσαμε για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας μας και πάντα έλεγε ότι έπρεπε να το κάνουμε μετά τις απολυτήριες εξετάσεις μας», αποκάλυψε.

«Υπήρχε μεγάλη πίεση για να πετύχει ακαδημαϊκά. Στη συνέχεια είπε ότι έπρεπε να το κάνουμε μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, αλλά αποφασίσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε τώρα ή ποτέ», συνέχισε.

«Ήταν 5 Νοεμβρίου 1979. Κάναμε μερικές συναυλίες και ηχογραφήσαμε μερικά demos, το 1981 έγινε η έκρηξη και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να γράφουμε τραγούδια», ανέφερε.

Ο Andrew Ridgeley πρόσθεσε ακόμα ότι ένας φίλος του ήταν εκείνος που τους έδωσε τελικά τη μεγάλη ευκαιρία με ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, αφού δεν είχαν λάβει καμία πρόταση μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Ήμασταν ένα προϊόν του new wave και του punk. Έτσι προωθούσαμε τα τραγούδια μας και δεν είχαμε καμία ανταπόκριση», εξήγησε.

«Αλλά ο Mark Dean, ο οποίος ήταν φίλος μου σε κοινωνικό επίπεδο, εργαζόταν στη μουσική βιομηχανία και τον πίεζα συνεχώς να ακούσει την κασέτα μας και μας κάλεσε να μας συναντήσει, μας άνοιξε την πόρτα και μας πρόσφερε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα», πρόσθεσε.

Οι Wham! θα γιορτάσουν αυτό το καλοκαίρι τη συμπλήρωση 40 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος με το συλλεκτικό box set «The Singles: Echoes From The Edge of Heaven».

Ο Andrew Ridgeley σημείωσε ότι τώρα που ο George Michael έχει φύγει από τη ζωή, ήρθε η ώρα να αναγνωριστεί η κληρονομιά του pop ντουέτου για άλλη μια φορά.

«Είναι η 40ή επέτειος της πρώτης κυκλοφορίας μας και η καριέρα του George έφερε πάντα μαζί της ένα στοιχείο της κληρονομιάς των Wham!», είπε.

«Αλλά μετά το θάνατό του αυτό δεν υπάρχει πια και αυτή είναι η πρώτη μας πρωτότυπη κυκλοφορία, οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε τα πράγματα με το boxset, τα CD και θα συνεχιστεί σε όλες τις μορφές», σχολίασε ο Andrew Ridgeley.