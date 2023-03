George Michael: Το «Careless Whisper» ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube

Το πρώτο τραγούδι του George Michael που συγκεντρώνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το διαχρονικά δημοφιλές τραγούδι «Careless Whisper» του George Michael έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube.

Το «Careless Whisper», το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Make It Big» των Wham! που κυκλοφόρησε το 1984, καταγράφει καθημερινά κατά μέσο όρο περισσότερες από 400.000 προβολές παγκοσμίως στο YouTube το 2023, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

Το επίσημο μουσικό βίντεο του κλασικού τραγουδιού της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύθηκε στο YouTube τον Οκτώβριο του 2009.

Ο George Michael είχε γράψει το «Careless Whisper» με τον Andrew Ridgeley, με τον οποίο είχε σχηματίσει τους Wham! το 1981.

Το «Careless Whisper» θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και αξιομνημόνευτα τραγούδια του George Michael. Το χαρακτηριστικό riff του σαξοφώνου και οι συναισθηματικοί στίχοι του τραγουδιού έχουν αποκτήσει τη δική τους περίοπτη θέση στην ιστορία της μουσικής.

Το «Careless Whisper» είναι το όγδοο τραγούδι από τη δεκαετία του ’80 που συγκεντρώνει ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το πρώτο τραγούδι που σημείωσε αυτό το ορόσημο ήταν το «Sweet Child O’ Mine» των Guns N’ Roses και ακολούθησαν το «Take On Me» των A-ha, το «Billie Jean» του Michael Jackson, το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley, το «Girls Just Want To Have Fun» της Cyndi Lauper, το «The Final Countdown» των Europe και το «Every Breath You Take» των Police.

Το «Careless Whisper» είναι το πρώτο τραγούδι του George Michael τόσο όσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και με τους Wham! που ξεπερνά τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι του στο YouTube είναι η κλασική γιορτινή επιτυχία «Last Christmas» που διαθέτει αυτή τη στιγμή 779 εκατομμύρια προβολές.

Το «Careless Whisper» ήταν το πρώτο σόλο single που κυκλοφόρησε ο George Michael ενώ ήταν ακόμα μέλος των Wham!.

Το αρχικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι γυρίστηκε στο Μαϊάμι με τη σκηνοθεσία του Duncan Gibbins, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει προηγουμένως το music video για την επιτυχία «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!.

Το video clip του «Careless Whisper» αναθεωρήθηκε στη συνέχεια για να προστεθούν πλάνα του George Michael να ερμηνεύει το τραγούδι στη σκηνή του Lyceum Theatre του Λονδίνου.

Αναμφισβήτητα, το «Careless Whisper» είναι ένα τραγούδι αγαπημένο στο κοινό όλων των ηλικιών και η δημοτικότητά του συνεχίζει να αυξάνεται με την πάροδο των ετών.

Το «Careless Whisper» παραμένει μία απόδειξη του ταλέντου του George Michael ως τραγουδοποιού και μουσικού, και ο αντίκτυπός του στη μουσική βιομηχανία είναι ακόμα και σήμερα αισθητός.

Ο George Michael, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Γεώργιος Κυριάκου Παναγιώτου, πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία 53 ετών. Ο Βρετανός τραγουδιστής της pop είχε σημειώσει πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων κατά τη διάρκεια της καριέρας του.