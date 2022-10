George Harrison: Πλειάδα αστέρων πρωταγωνιστεί στο πρώτο επίσημο video του «My Sweet Lord»

Το νέο μουσικό βίντεο για το «My Sweet Lord» αποτίει φόρο τιμής στην ανεξίτηλη επίδραση του George Harrison στη μουσική και στην κωμωδία.

Ένα all-star καστ από τους κόσμους της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της κωμωδίας ενώθηκε για να τιμήσει τον George Harrison στο πρώτο επίσημο μουσικό βίντεο για το εμβληματικό τραγούδι του «My Sweet Lord».

Στο βίντεο, σε σκηνοθεσία του Lance Bangs και παραγωγή του Dhani Harrison και του David Zonshine, πρωταγωνιστούν ο Fred Armisen και η Vanessa Bayer ως μεταφυσικοί ειδικοί πράκτορες, οι οποίοι αναλαμβάνουν από τον επικεφαλής μιας μυστικής υπηρεσίας, τον οποίο υποδύεται ο Mark Hamill, να αναζητήσουν αυτό που δεν μπορεί να φανεί.

Στην πορεία δεκάδες πράκτορες συνεργάζονται για να ψάξουν από τον ουρανό μέχρι τη γη για αυτό που μπορεί να ήταν μπροστά στα μάτια τους από την αρχή, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ερευνητική φύση του τραγουδιού.

Περισσότεροι από σαράντα μουσικοί, ηθοποιοί, κωμικοί, σκηνοθέτες, καλλιτέχνες και άλλοι δημιουργοί κάνουν την εμφάνισή τους, μεταξύ των οποίων οι φίλοι και πρώην συνεργάτες του Harrison, Ringo Starr και Jeff Lynne, οι ηθοποιοί Darren Criss, Jon Hamm, Rosanna Arquette, οι μουσικοί Joe Walsh, «Weird Al» Yankovic, Reggie Watts, οι κωμικοί Moshe Kasher, Natasha Leggero, Patton Oswalt, τα κωμικά ντουέτα Tim and Eric (Tim Heidecker και Eric Wareheim) και Garfunkel and Oates (Kate Micucci και Riki Lindhome)- και άλλοι όπως ο συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης Taika Waititi («What We Do In The Shadows», «Jojo Rabbit», «Thor») και ο εικαστικός Shepard Fairey.

Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης η σύζυγος του George Harrison, Olivia Harrison, και ο γιος τους, Dhani Harrison, οι οποίοι εμφανίζονται σε σκηνές με την ηθοποιό Aimee Mullins και τον ηθοποιό Rupert Friend, αντίστοιχα. Ο πλήρης κατάλογος των ηθοποιών με τη σειρά εμφάνισης είναι παρακάτω.

Εκτός από την τεράστια επιρροή του Geprge Harrison στη δημοφιλή μουσική ως μέλος των Beatles και την επιτυχημένη σόλο καριέρα του, ο θρυλικός τραγουδοποιός, μουσικός, κινηματογραφικός παραγωγός και ακτιβιστής της ειρήνης επηρέασε επίσης σημαντικά τον κόσμο της κωμωδίας μέσω του πρωτοποριακού βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο HandMade Films, το οποίο ήταν υπεύθυνο για κλασικές ταινίες όπως το «Life Of Brian» των Monty Python, το «Time Bandits» και το αγαπημένο cult «Withnail and I».

Αυτό το μουσικό βίντεο αποτίει φόρο τιμής στην αίσθηση του χιούμορ του George Harrison και στην ανεξίτηλη επίδρασή του τόσο στη μουσική όσο και στην κωμωδία.

Ο σκηνοθέτης Lance Bangs λέει: «Η δημιουργία αυτού του βίντεο ήταν μια από τις πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της ζωής μου. Η προσέγγιση ήταν να αποδώσουμε το τραγούδι οπτικά, ενώ αυτοί οι πράκτορες και οι επιθεωρητές συνέχιζαν να χάνουν το μεταφυσικό θαύμα γύρω τους. Οι εικόνες χορογραφούνται με τους ήχους των φωνητικών μελωδιών, τα χτυπήματα της κιθάρας, τα μοτίβα των ντραμς, τις αλλαγές των συγχορδιών».

«Ο George διανθίζει με χιούμορ όλα τα βίντεό του, οπότε κρατήσαμε αυτό το πνεύμα και γεμίσαμε το καστ με φίλους και θαυμαστές της μουσικής του, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το σημερινό κωμικό τοπίο. Εντόπισα vintage prime φακούς από μερικές από τις ταινίες που είχε γυρίσει η HandMade Films του George, και ελπίζω ότι οι θεατές θα νιώσουν μια αίσθηση θαυμασμού και αναζήτησης καθώς το παρακολουθούν, και ότι το τραγούδι συνεχίζει να προσφέρει στη ζωή όλων μας», περιγράφει.

Το βίντεο για το «My Sweet Lord» διαθέτει τη νέα μίξη του τραγουδιού, την οποία έχει επιμεληθεί ο βραβευμένος με τρία βραβεία Grammy ηχολήπτης Paul Hicks (The Beatles, The Rolling Stones, John Lennon) και η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Αυγούστου μέσω της Capitol/UMe σε μια σουίτα εκδόσεων για την 50ή επέτειο του μνημειώδους αριστουργήματος «All Things Must Pass» του George Harrison.

Για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 ετών από την κυκλοφορία του, το «All Things Must Pass» επανεκδόθηκε σε μια σειρά από διαφορετικές μορφές, από μια πλούσια και απίστευτα περιορισμένη έκδοση Uber Deluxe μέχρι ένα εκτεταμένο box set Super Deluxe Edition και μια ποικιλία από εκδόσεις CD και βινυλίου, εκτός από τις εκδόσεις streaming και download. Το αριστούργημα του Harrison έχει υποβληθεί σε ολοκληρωτική νέα μίξη από τις αρχικές μαγνητοταινίες και έχει διευρυνθεί με 47 (42 ακυκλοφόρητα στο παρελθόν) demos και outtakes, επιτρέποντας στους ακροατές να απολαύσουν και να εξερευνήσουν το άλμπουμ και τις ηχογραφήσεις όπως ποτέ άλλοτε.

Το άλμπουμ, που ετοιμαζόταν επί δεκαετίες και δημιουργήθηκε με αγάπη από την οικογένεια Harrison, υποβλήθηκε σε νέα μίξη για να εκπληρώσει την μακροχρόνια επιθυμία του Harrison. Σε παραγωγή του Dhani Harrison, με παραγωγό του προϊόντος τον David Zonshine, η νέα μίξη μεταμορφώνει το άλμπουμ αναβαθμίζοντάς το ηχητικά και το κάνει να ακούγεται πιο φωτεινό, γεμάτο και καλύτερο από ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες ή για αγορά επισκεφθείτε το GeorgeHarrison.com.

Μισό αιώνα μετά την αρχική κυκλοφορία του, το επτά φορές πλατινένιο «All Things Must Pass», συνεχίζει να μεγαλώνει μόνο σε επιρροή και κύρος, αναδεικνύοντας την αγάπη για τον George Harrison και τη διαχρονική μουσική του.

Πρόσφατα, το «My Sweet Lord» έγινε πλατινένιο, ενώ η επετειακή έκδοση Uber Deluxe Edition για τα 50 χρόνια του «All Things Must Pass» έλαβε μια υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη Συσκευασία σε Κουτί ή Ειδική Περιορισμένη Έκδοση» για τα 64α ετήσια Βραβεία Grammy, που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.