Το νέο τραγούδι του George Ezra είναι μία έκρηξη αισιοδοξίας

Ο George Ezra παρουσιάζει το single «Green Green Grass», το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «Gold Rush Kid» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου από την Columbia Records / Sony Music.

Το «Green Green Grass» είναι ένα ακαταμάχητα χαρούμενο τραγούδι που παροτρύνει τον ακροατή να αξιοποιεί τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο, ακόμα και όταν μπορεί να νιώθει ότι τα χειρότερα βρίσκονται προ των πυλών.

Έμπνευση για το τραγούδι αποτέλεσε ένα ταξίδι του George Ezra στην Καραϊβική και η επαφή του με την τοπική κουλτούρα.

«Ήμουν σε διακοπές στην Αγία Λουκία με μερικούς φίλους τα Χριστούγεννα του 2018, με δύο από τους πιο κοντινούς μου φίλους από την πατρίδα. Ήμασταν σε αυτό το beach bar, πίναμε σπιτικό punch με ρούμι και Piton, την τοπική μπύρα, κάνοντας εναλλαγές μεταξύ τους, χαζολογώντας με τρεις ντόπιους που δούλευαν εκεί. Και άρχισε αυτή η μουσική, τρεις δρόμους πίσω από τη θάλασσα», περιγράφει.

«Μετά από περίπου μισή ώρα, έπρεπε να πάω να δω τι ήταν. Γινόταν ένα πάρτι στο δρόμο με τρία διαφορετικά ηχοσυστήματα και ανθρώπους να μαγειρεύουν στο δρόμο. Ρώτησα μια γυναίκα τι γινόταν και μου είπε ότι ήταν κηδεία – για τρεις ανθρώπους. Γιόρταζαν τρεις ζωές! Σκέφτηκα ότι δεν το κάνουμε έτσι στην πατρίδα μας. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο», προσθέτει.

Το «Green Green Grass» διαδέχεται το εκστατικό πρώτο single και εναρκτήριο τραγούδι του άλμπουμ «Gold Rush Kid», το «Anyone For You», το οποίο συνεχίζει να ανεβαίνει θέσεις στο Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι το νούμερο ένα τραγούδι στα βρετανικά ραδιόφωνα, ενώ μεταδίδεται σε όλους τους μεγάλους σταθμούς.

«Το “Anyone For You” είναι ένα μωσαϊκό από στιχουργικές ιδέες που βρέθηκαν σε παλιά σημειωματάρια και τυχαίες στιγμές που μοιράστηκαν οι μουσικοί στο στούντιο. Είναι χαρούμενο και μεταδοτικό, και δεν μπορώ παρά να χαμογελάω κάθε φορά που το τραγουδάω», δήλωσε ο George Ezra για το lead single του «Gold Rush Kid».

Ο George Ezra έγραψε και έκανε την παραγωγή του άλμπουμ «Gold Rush Kid» αποκλειστικά στο Λονδίνο, μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του Joel Pott.

Πρόκειται για την επόμενη δισκογραφική δουλειά του μετά τα άλμπουμ «George Wanted On Voyage» (2014) και «Staying At Tamara’s» (2018), τα οποία κατέκτησαν αμφότερα την πρώτη θέση των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.