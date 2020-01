Γενναιόδωρη δωρεά από τον Shawn Mendes για τις φωτιές στην Αυστραλία

Ο Shawn Mendes πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των διασημοτήτων που έχουν προσφέρει οικονομική ενίσχυση για την προστασία της άγριας ζωής στην Αυστραλία, καθώς η πανίδα της χώρας έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες εδώ και τρεις μήνες.

Ο Καναδός τραγουδιστής ανακοίνωσε με μήνυμά του στο Twitter τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ιδρύματός του, «Shawn Mendes Foundation», και του Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθεια.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αυστραλία ερωτεύομαι όλο και περισσότερο με τους ανθρώπους και την άγρια ζωή της», έγραψε ο Mendes δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με ένα καγκουρό από προηγούμενη επίσκεψή του στη χώρα.

«Ελάτε μαζί μου και υποστηρίξτε τις προσπάθειες ανακούφισης από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών», πρόσθεσε.

«Το Shawn Mendes Foundation και εγώ κάνουμε δωρεές στον Αυστραλιανό Ερυθρό Σταυρό, στην Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Αυστραλίας», τόνισε.

Οι πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες από το Σεπτέμβριο στην ανατολική Αυστραλία έχουν κάνει στάχτη περίπου 44.515.000 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, έχουν χάσει τη ζωή τους μισό δισεκατομμύριο θηλαστικά, πτηνά και ερπετά.

Ο Shawn Mendes ανακοίνωσε τη δημιουργία του δικού του ιδρύματος τον Αύγουστο του 2019. Αποστολή του ιδρύματος είναι η στήριξη ανθρωπιστικών σκοπών που είναι σημαντικοί τόσο για τους θαυμαστές του τραγουδιστή όσο και για τη δική του γενιά.

Ο 21χρονος pop star δεν είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που συνδράμει οικονομικά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας. Πρόσφατα η P!nk δεσμεύτηκε να δωρίσει 500.000 δολάρια στις τοπικές πυροσβεστικές αρχές, ενώ 1 εκατομμύριο δολάρια θα προσφέρει ο Elton John και 750.000 δολάρια οι Metallica.

Every time I’ve been to Australia I’ve fallen more in love with the people & wildlife. Join me & support relief efforts for the devastating effects of the wildfires. The @shawnfoundation & I are making donations to @RedCrossAU, NSW Rural Fire Service & SA Country Fire Service. pic.twitter.com/gXVbzWVwsW

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 7, 2020