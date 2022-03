Οι Genesis ολοκλήρωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους – Η τελευταία υπόκλιση στο κοινό

Οι Genesis έδωσαν την τελευταία συναυλία της ιστορίας τους.

Οι Genesis σχηματίστηκαν στις αρχές του 1967, όταν δύο αντίπαλα συγκροτήματα του οικοτροφείου Charterhouse στη νοτιοανατολική Αγγλία ενώθηκαν σε ένα. Η τελευταία σελίδα της ιστορίας τους έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου 26 Μαρτίου στο «O2 Arena» του Λονδίνου στην τελευταία συναυλία της περιοδείας για το reunion του συγκροτήματος, με τίτλο «The Last Domino? Tour».

«Απόψε είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά», είπε ο Phil Collins στο κοινό στις αρχές της βραδιάς. «Είναι η τελευταία στάση της περιοδείας μας. Και είναι η τελευταία συναυλία για τους Genesis… Μετά το αποψινό βράδυ όλοι πρέπει να βρούμε πραγματικές δουλειές», συνέχισε.

Ο Phil Collins, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος, πλαισιώθηκε από τον keyboardist Tony Banks και τον κιθαρίστα Mike Rutherford. Ο 71χρονος Collins, όλο και πιο αδύναμος με προβλήματα στην πλάτη και το ισχίο, καθόταν στο κέντρο της σκηνής καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Ωστόσο είχε καλή διάθεση.

Το «The Last Domino? Tour» ήταν η πρώτη περιοδεία των Genesis μετά από ένα διάλειμμα 14 ετών από τις ζωντανές εμφανίσεις, ενώ είχε αναβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος περιλάμβανε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Σεπτέμβριο και στη Βόρεια Αμερική το περασμένο φθινόπωρο, ενώ ολοκληρώθηκε με άλλες 14 συναυλίες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τους Genesis συνόδευσε στην περιοδεία ο γιος του Phil Collins, Nic, ο οποίος επίσης αντικατέστησε τον πατέρα του πίσω από τα ντραμς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων σόλο περιοδειών του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Genesis (@genesis_band)

Θαυμαστές των Genesis από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν για τελευταία φορά το συγκρότημα σε μια άκρως συγκινητική βραδιά.

Το πρόγραμμα ήταν το ίδιο με κάθε άλλη συναυλία των Genesis. Ήταν ένας συνδυασμός ραδιοφωνικών επιτυχιών όπως το «Invisible Touch» και το «That’s All» με λιγότερο γνωστά κομμάτια όπως τα «Duchess» και «Home by The Sea» και μερικά κλασικά κομμάτια της prog εποχής όπως το «I Know What I Like» και το «The Lamb Lies Down on Broadway».

Ο Phil Collins αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας που τον δυσκολεύουν να στέκεται όρθιος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σηκώθηκε όρθιος για μια υπόκλιση μαζί με τους Genesis και όλη την μπάντα της περιοδείας.

Στο τέλος, οι μουσικοί παραμέρισαν ώστε τα βασικά μέλη των Genesis, οι Tony Banks, Mike Rutherford και Phil Collins, να υποκλιθούν για τελευταία φορά. Ο Collins ήταν ο τελευταίος που αποχώρησε, κινούμενος αργά προς τις πίσω σκάλες με ένα μπαστούνι.

Οι Genesis σχηματίστηκαν για πρώτη φορά το 1967 και έγιναν ένα σημαντικό συγκρότημα στη δεκαετία του 1970 με τον Peter Gabriel, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων. Ο Collins έγινε ντράμερ του συγκροτήματος και δεύτερος τραγουδιστής το 1970, πριν γίνει ο κύριος τραγουδιστής το 1975, όταν ο Gabriel αποχώρησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Ο Peter Gabriel παρευρέθηκε επίσης στην τελευταία συναυλία των Genesis στο Λονδίνο και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Phil Collins και τον Richard McPhail, tour manager του συγκροτήματος τη δεκαετία του 1970.