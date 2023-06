Geezer Butler: Οι Metallica αποκατέστησαν την πίστη του στο rock ‘n’ roll

Το «Black Album» των Metallica αποκατέστησε την πίστη του Geezer Butler στο rock ‘n’ roll.

Στη νέα αυτοβιογραφία του «Into the Void: From Birth to Black Sabbath – And Beyond», ο Geezer Butler δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο καθώς μοιράζεται την ιστορία της ζωής του ως μπασίστας και βασικός τραγουδοποιός των Black Sabbath.

Από τις πρώτες ημέρες των Sabbath μέχρι την είσπραξη 85 εκατομμυρίων δολαρίων στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, ο Geezer Butler χρησιμοποιεί τις ικανότητές του ως τραγουδοποιός για να αφηγηθεί την ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στα χρονικά.

Ο Geezer Butler μοιράζεται επίσης μερικές εκπληκτικές ιστορίες στο βιβλίο του, όπως το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν άκουγε ποτέ πολύ heavy metal κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80.

«Τα σύγχρονα metal συγκροτήματα δεν είχαν καμία σχέση με τον ήχο που είχαν εφεύρει όπως φαίνεται οι Sabbath. Το “Master of Puppets” των Metallica ήταν ένα τεράστιο άλμπουμ το 1986, αλλά ήταν πιο πιθανό να άκουγα soul ή jazz», γράφει στο «Into the Void».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σχέση του Geezer Butler και των Black Sabbath με τους Metallica είναι βαθιά.

Οι Metallica τίμησαν τους Black Sabbath όταν εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, με τον Lars Ulrich και τον James Hetfield να προλογίζουν την ένταξη του συγκροτήματος στο πάνθεον.

Επίσης, ο Geezer Butler ανέβηκε μαζί με τους Metallica στη σκηνή κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 30ή επέτειό τους στο Σαν Φρανσίσκο το 2011.

Στην ίδια παράγραφο του βιβλίου του, όμως, όπου παραδέχτηκε ότι δεν άκουγε το «Master Of Puppets», ο Geezer Butler σημείωσε ότι το «Black Album» των Metallica ήταν στην πραγματικότητα το άλμπουμ που αποκατέστησε την πίστη του στο rock ‘n’ roll.

Ο Geezer Butler θυμήθηκε περισσότερες λεπτομέρειες από την αντίδρασή του στο «Black Album» των Metallica μιλώντας στο «Loudwire Nights» την Τρίτη 13 Ιουνίου.

«Σκέφτηκα ότι τα riffs ήταν υπέροχα, υπέροχα riffs», εξήγησε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους του άρεσε τόσο πολύ το «Black Album».

«Πάντα σκεφτόμουν: “Θεέ μου, μακάρι να το είχα γράψει εγώ αυτό”. Είναι απλά πολύ καλά riffs και κάτι με το οποίο θα μπορούσα να ταυτιστώ. Δεν μπορούσα πραγματικά να ταυτιστώ με το προηγούμενο υλικό τους», συνέχισε.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το προηγούμενο υλικό τους είναι οι αληθινοί Metallica, αλλά εμένα δεν μου άρεσε και πολύ. Όταν όμως βγήκε το “Black Album”, ένιωσα ότι ήταν πιο ελκυστικό για τα γούστα μου», ανέφερε.

Ο Geezer Butler παραδέχτηκε επίσης ότι το «Black Album» των Metllica ήταν «ένα από τα λίγα metal άλμπουμ που μπορούσε να ακούει κανείς από την αρχή μέχρι το τέλος».

«Μου άρεσε πραγματικά να το ακούω. Υπάρχουν πολύ λίγα άλμπουμ από οποιοδήποτε είδος που μπορώ να ακούσω από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο. Είναι ένα από αυτά τα άλμπουμ που θα μπορούσα να ακούσω ολόκληρο και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από αυτό», είπε ο Geezer Butler.

Το «Black Album» των Metallica, που κυκλοφόρησε το 1991, έχει αντέξει στο χρόνο και αποτελεί ένα μνημειώδες ορόσημο στην ιστορία του heavy metal.

Το άλμπουμ ανέδειξε την εξέλιξη των Metallica από πρωτοπόρους του thrash metal σε μετρ του mainstream metal. Τραγούδια όπως το «Enter Sandman» και το «Sad But True» έγιναν ύμνοι, γοητεύοντας το κοινό με την ωμή τους ενέργεια και τις συναρπαστικές μελωδίες τους.

Το «Black Album» εδραίωσε τους Metallica ως ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στο είδος