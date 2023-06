Geezer Butler: «Δεν θα με εξέπληττε αν ο Ozzy Osbourne τραγουδούσε σε αναπηρικό καροτσάκι»

«Είναι λυπηρό που πρέπει να το κάνει αυτό, αν το κάνει».

Ο Geezer Butler των Black Sabbath μοιράστηκε την άποψή του για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ozzy Osbourne μπορεί να εμφανιστεί καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο όταν επιστρέψει στη σκηνή αργότερα φέτος.

Νωρίτερα φέτος, ο Ozzy Osbourne ακύρωσε την περιοδεία του λόγω των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία του, ειδικά με τη σπονδυλική στήλη του μετά από έναν τραυματισμό που υπέστη πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο Geezer Butler μίλησε στο Sonic Perspectives με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «Into The Void: From Birth To Black Sabbath – And Beyond» και ρωτήθηκε αν θα τον εξέπληττε το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο Ozzy Osbourne καθισμένος όταν θα επιστρέψει στη σκηνή.

Διαφήμιση

«Δεν θα με εξέπληττε. Εξαρτάται από τον ίδιο. Δεν έχω καμία σχέση με τη σόλο καριέρα του. Ό,τι θέλει να κάνει ο Ozzy, είναι στο χέρι του…», είπε.

«Είναι λυπηρό που πρέπει να το κάνει αυτό, αν το κάνει. Αλλά ο Ozzy θέλει να βγει εκεί έξω και να τραγουδήσει για τους θαυμαστές του άλλη μία φορά. Οπότε καλή του τύχη», συνέχισε.

Ο Geezer Buttler αποκάλυψε επίσης αν εξακολουθεί να διατηρεί επαφή τόσο με τον Ozzy Osbourne όσο και με τα άλλα αρχικά μέλη των Black Sabbath τον Tony Iommi και τον Bill Ward.

«Μένω σε επαφή με τον Tony. Ο Bill δεν είναι στο διαδίκτυο. Και δεν έχω μιλήσει με τον Ozzy από την τελευταία συναυλία των Sabbath (το 2017)», εξήγησε ο 73χρονος μπασίστας.

Τον Μάρτιο, ανακοινώθηκε ότι ο Ozzy Osbourne θα είναι επικεφαλής μαζί με τους Guns N’ Roses, AC/DC, Metallica, Iron Maiden και Tool του φεστιβάλ Power Trip, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια (στον ίδιο χώρο που διεξάγεται ετησίως το Coachella).

Ενώ ο Ozzy Osbourne αναγκάστηκε λόγω των προβλημάτων με την υγεία του να ακυρώσει τις ζωντανές εμφανίσεις τους, ο θρυλικός frontman των Black Sabbath δήλωσε ότι θα επέστρεφε στη σκηνή αν η κατάστασή του βελτιωνόταν.

Σε συνέντευξή του στο SiriusXM τον Φεβρουάριο, ο Ozzy Osbourne σχολίασε επίσης το γεγονός ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αποσύρεται από τις περιοδείες όταν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την περιοδεία του.

«Τα μέσα ενημέρωσης σε τρελαίνουν. Κοίταξα στο περιοδικό (και έγραφε): “Ο Ozzy είναι στα τελευταία του”. Δεν πεθαίνω, γαμώτο… Ελάτε τώρα, παιδιά. Δεν έχω περάσει ήδη αρκετά άσχημα;», σχολίασε.

«Αν γινόμουν καλά σήμερα, αν ο γιατρός μου έλεγε σήμερα: “Ω, μπορείς να κάνεις περιοδεία”, θα μου χρειαζόταν άλλοι έξι μήνες για να τα καταφέρω, καταλαβαίνετε;», είπε ο Ozzy Osbourne.