Ο Geezer Butler των Black Sabbath κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του

Ο Geezer Butler διηγείται στο βιβλίο του την ιστορία της ζωής του και τη δική του πλευρά της ιστορίας των Black Sabbath.

Ο Geezer Butler των Black Sabbath θα κυκλοφορήσει αυτόν τον Ιούνιο την αυτοβιογραφία του.

Το βιβλίο με τίτλο «Into The Void: From Birth To Black Sabbath – And Beyond» περιγράφεται από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins Dey Street Books ως μία καταιγιστική, διαχυτική και ειλικρινής αυτοβιογραφία από τον heavy metal μουσικό και ιδρυτικό μέλος των BLACK SABBATH.

Ο Geezer Butler καλύπτει τα χρόνια του ως μπασίστας και κύριος στιχουργός των Black Sabbath μέχρι τα έργα της μετέπειτα καριέρας του και περιγράφει λεπτομερώς πώς σχηματίστηκε και επικράτησε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της ροκ.

Με πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, οι Black Sabbath, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από το Rolling Stone ως οι «Beatles του heavy metal», βοήθησαν στη δημιουργία του είδους τους, με τα χαρακτηριστικά τους βαριά riffs, τις καλοκουρδισμένες κιθάρες τους και τους αποκαλυπτικούς στίχους τους.

Ο μπασίστας και βασικός στιχουργός τους, Geezer Butler, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φήμης των Black Sabbath, αφού πρότεινε το όνομα του συγκροτήματος και χρησιμοποίησε τη γοητεία του για τον τρόμο, τη θρησκεία και τον αποκρυφισμό για να δημιουργήσει τους στίχους και να χτίσει τα θεμέλια του heavy metal όπως το ξέρουμε.

Στο «Into The Void», ο Geezer Butler αφηγείται τη δική του πλευρά των γεγονότων στην ιστορία των Black Sabbath, από το ξεκίνημα του συγκροτήματος ως ένα άθλιο κουαρτέτο μπλουζ στο Μπέρμιγχαμ, μέχρι τις δυσκολίες που οδήγησαν στις πολλές και ευρέως γνωστές αλλαγές στη σύνθεσή τους κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους στα ζοφερά κλαμπ του Λονδίνου, με τους Eric Clapton, Jimi Hendrix, Frank Zappa και The Who να κάνουν αξιοσημείωτες εμφανίσεις, και τα σημαντικά μεταγενέστερα χρόνια του συγκροτήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Tony Iommi εξηγεί γιατί ο Geezer Butler δεν συμμετείχε στην πρόσφατη επανένωση των Black Sabbath

Ο Geezer Butler γράφει με ειλικρίνεια για την παιδική ηλικία του σε μία επταμελή οικογένεια της εργατικής τάξης στο κατεστραμμένο Μπέρμιγχαμ από τη Luftwaffe, για τη ζωή που παραλίγο να ζήσει ως λογιστής και για το πώς η απογοήτευσή του για την οργανωμένη θρησκεία και τα ταξικά συστήματα θα γεννούσε τους στίχους και τα καλλιτεχνικά θέματα που θα έβρισκαν τόσο μεγάλη απήχηση στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Το «Into The Void» αποκαλύπτει την πιο μαλακή πλευρά του θρύλου του heavy metal και τη δημιουργία ενός από τα πιο συναρπαστικά συγκροτήματα της ροκ, χωρίς να κρύβει τίποτα.

«Όπως και οι μπασογραμμές του Geezer, είναι ταυτόχρονα πρωτότυπο, δραματικό και πάντα εκπλήσσει», σημειώνεται στην ανακοίνωση του βιβλίου.

Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Geezer Butler εξήγησε στο Cleveland.com για τους λόγους που είχε αρχίσει να γράφει την αυτοβιογραφία του.

«Όταν πέθαναν οι γονείς μου, πάντα ευχόμουν να τους είχα ρωτήσει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ήξερα. Δεν ξέρω πραγματικά πολλά για τη μητέρα και τον πατέρα μου, γιατί ήταν πάντα απλά εκεί», είπε.

«Έτσι, άρχισα να γράφω την αυτοβιογραφία μου για να τη διαβάσουν τα εγγόνια μου, και ήταν διασκεδαστικό να περνάω μέσα από πράγματα – τις παλιές εποχές και το πώς μεγάλωσα στο Μπέρμιγχαμ και όλα αυτά», ανέφερε.