GAYLE: Η 17χρονη τραγουδίστρια του «abcdefu» κυκλοφορεί το νέο single «ur just horny»

Το «ur just horny» είναι το επόμενο τραγούδι της GAYLE μετά τη διεθνή επιτυχία «abcdefu».

Η GAYLE δίνει συνέχεια στην επιτυχημένη πορεία της με το νέο single «ur just horny», το οποίο κυκλοφορεί από τις Arthouse Records / Atlantic Records / Warner Music.

Η 17χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έχει γράψει το «ur just horny» μαζί με τους Daniel Kyriakides (Sylvan Esso, K. Flay) και της Sara Davis, ενώ την παραγωγή του single ανέλαβαν οι Daylight (gnash, Shawn Mendes) και Pete Nappi (Thirty Seconds To Mars, Madison Beer, Shinedown).

«To “ur just horny” αναφέρεται στη στιγμή που ξεπέρασα τα όρια σε μία φιλία που νόμιζα ότι ήταν πλατωνική για χρόνια», λέει η GAYLE.

«Αφού ξεπέρασα τη γραμμή παρατήρησα ότι αυτό το άτομο άρχισε να μου φέρεται διαφορετικά, δεν ήταν τόσο καλό και εξωστρεφές και ειλικρινά δεν μπορούσα να το αναγνωρίσω πια. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι μικρά ψέματα και το μυαλό μου δεν μπορούσε παρά να αναρωτιέται για πόσα άλλα πράγματα μου είχε πει ψέματα στο παρελθόν», περιγράφει

«Έγραψα το “ur just horny” επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελε να είναι φίλος μου, απλά ήθελε να μπει στο παντελόνι μου και αυτό πόνεσε. είναι δύσκολο να διαχωρίσεις τα πλατωνικά, τα ρομαντικά και τα σεξουαλικά συναισθήματα και μερικές φορές στις φιλίες οι γραμμές μπορεί να είναι θολές», εξηγεί.

Το «ur just horny» είναι η θεαματική συνέχεια του hit single «abcdefu» της GAYLE.

Το «abcdefu» αποδείχθηκε γρήγορα ένα ντεμπούτο – ορόσημο για την 17χρονη καλλιτέχνιδα από το Nashville. Έχει ανέβει στο Top 10 του Billboard Hot 100 και κυριάρχησε στο No. 1 σε μία σειρά από διαφορετικά charts. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο No. 1 τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl. U.S. για δεύτερη εβδομάδα.

Τα streams του «abcdefu» παγκοσμίως ξεπερνούν τα 615 εκατομμύρια. Το τραγούδι έχει εμφανιστεί στο No. 1 τόσο στα γενικά charts του iTunes όσο και στο chart των Top Pop Songs στο iTunes, ενώ έχει ανέβει επίσης στο No. 1 στην παγκόσμία κατάταξη του Spotify.

Το «abcdefu» έχει αποδειχθεί παγκόσμιο φαινόμενο. Έχει καταγράψει πωλήσεις ισοδύναμες του 1 εκατομμύριου singles και έχει γίνει χρυσό σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Νορβηγία και κατέκτησε το No. 1 του Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιτυχία της Gayle γνωρίζει αξιοσημείωτη επιτυχία και στην Ελλάδα, όπου έχει κάνει είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει ανέβει στο No. 4 του Διεθνούς Digital Singles της IFPI.

Η GAYLE σφράγισε την επιτυχία του «abcdefu» με μία συναρπαστική σειρά εναλλακτικών εκδόσεων που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές του εντυπωσιακά ευέλικτου τραγουδιού, τα «abcdefu (demo)», «abcdefu (chill)» και «abcdefu (angrier)». Επιπλέον, η GAYLE ένωσε τις δυνάμεις της με την alt-grunge καλλιτέχνιδα Royal & the Serpent σε μία νέα φλογερή διασκευή του «abcdefu».

Η ανερχόμενη GAYLE ονομάστηκε πρόσφατα «Artist On The Rise» από το YouTube, «Artist to Watch 2022» από το Amazon και συμπεριλήφθηκε στη λίστα «21 Under 21: The Ones To Watch» του Billboard.

Το «ur just horny» και το «abcdefu» αποτελούν προπομπούς του νέου EP της GAYLE που αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη.