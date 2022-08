Η GAYLE κυκλοφορεί το νέο single «indieedgycool»

Το «indieedgycool» προαναγγέλλει το EP «a study of the human experience volume two» της GAYLE.

Η GAYLE επιστρέφει με το νέο τραγούδι «indieedgycool».

Το τραγούδι, σε παραγωγή του Jonny Shorr και επιπλέον παραγωγή από τον Pete Nappi («abcdefu,» Illenium, Madison Beer), συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του τακτικού συνεργάτη της, Jimmy Fisco.

Το «indieedgycool» προαναγγέλλει το EP «a study of the human experience volume two» της GAYLE που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Arthouse Records / Atlantic Records / Warner Music την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

Έχοντας λάβει πρόσφατα δύο υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2022, για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη και την Καλύτερη Push Ερμηνεία, η GAYLE θα γιορτάσει το «a study of the human experience» στο δεύτερο σκέλος της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική.

Η περιοδεία «avoiding college tour» θα ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με τη GAYLE να πλαισιώνεται από τους Carlie Hanson και Poutyface. Στις σημαντικότερες στάσεις της περιοδείας περιλαμβάνονται το «El Rey Theatre» του Λος Άντζελες και το ιστορικό «Webster Hall» της Νέας Υόρκης.

Με το «avoiding college tour» η GAYLE συνεχίζει τις εκτεταμένες διεθνείς εμφανίσεις της. Έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα sold-out headline show, καθώς και δύο εμφανίσεις στο πλευρό των My Chemical Romance στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και περιοδείες με τους Tate McRae και AJR.

Η 18χρονη καλλιτέχνιδα από το Νάσβιλ, η οποία ήταν επικεφαλής του BMI Stage στο «Lollapalooza» του Σικάγο τον περασμένο μήνα, ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» σε πολλές σκηνές φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Στις 13 Αυγούστου, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κυκλοφορία της επιτυχίας «abcdefu» της GAYLE, η οποία έχει γίνει δύο φορές πλατινένια στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει δύο δισεκατομμύρια streams, με το μουσικό βίντεο του single να έχει πάνω από 160 εκατομμύρια προβολές.

Το «abcdefu», το οποίο χαρακτηρίστηκε ένα «υπέροχα καυστικό grunge-pop smash» από τους Los Angeles Times, αποδείχθηκε ένα ντεμπούτο – ορόσημο για την GAYLE, καθώς παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Global 200 Excl. US για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες και στο Νο. 1 του Billboard Global 200 για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες.

Επίσης έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, αφού πέρασε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Top 40 των ραδιοφωνικών charts στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «abcdefu» περιλαμβάνεται στο EP «a study of the human experience volume one» της GAYLE, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

Το EP, που χαρακτηρίστηκε από το Rolling Stone ως «μία σύνοψη των εμπειριών της GAYLE ως έφηβη, γεμάτη με μαθήματα και αποτυχημένες φιλίες», περιλαμβάνει επιπλέον τα τραγούδια «ur just horny», «luv starved», «sleeping with my friends», «kiddie pool» και «e-z» (feat. UPSAHL & Blu DeTiger), τα οποία συνοδεύονται από δημιουργικά visuals που είναι διαθέσιμα τώρα στο επίσημο κανάλι της GAYLE στο YouTube.