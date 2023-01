Η γάτα της Taylor Swift αξίζει σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια

Η γάτα Olivia της Taylor Swift είναι το τρίτο πλουσιότερο κατοικίδιο στον κόσμο.

Η γάτα της Taylor Swift αξίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 97 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τη λίστα The Ultimate Pet Rich List της ιστοσελίδας All About Cats, η γάτα ράτσας scottish fold της pop star, με το όνομα Olivia Benson, είναι το τρίτο πλουσιότερο κατοικίδιο στον κόσμο.

«Με μία επιβλητική καθαρή θέση 97 εκατομμυρίων δολαρίων, η Olivia έχει βρει την επιτυχία έξω από τον κόσμο της επιρροής του Instagram», σημειώνει η ιστοσελίδα.

«Η γάτα scottish fold απέκτησε την περιουσία της πρωταγωνιστώντας μαζί με την ιδιοκτήτριά της σε πολλά μουσικά βίντεο, έχει δημιουργήσει τη δική της σειρά εμπορευμάτων και έχει εμφανιστεί σε πολλές διαφημίσεις μεγάλου προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων για μάρκες όπως η Diet Coke και τα Ned Sneakers», εξηγεί.

Σύμφωνα με το Yahoo! , η γάτα εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο για το single «Blank Space» της Taylor Swift από το άλμπουμ της «1989» (2014) και πρωταγωνίστησε σε μία διαφήμιση της AT&T μαζί με την παγκοσμίου φήμης ιδιοκτήτριά της.

Η Olivia Benson πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς «Law & Order: SVU» (Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα) που υποδύεται η Mariska Hargitay.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Την πρώτη θέση στη λίστα των πλουσίων κατοικίδιων καταλαμβάνει ένας γερμανικός ποιμενικός με το όνομα Gunther VI, ο οποίος ανήκει στην Gunther Corporation και αξίζει 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στο νούμερο δύο, εν τω μεταξύ, βρίσκεται η Nala Cat – μία γάτα με περισσότερους από 4 εκατομμύρια followers στο Instagram, η οποία φέρεται να αξίζει 100 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά τη γάτα της Taylor Swift ακολουθούν τα σκυλιά της Oprah Winfrey – Sadie, Sunny, Lauren, Layla και Luke – για τα οποία εκτιμάται ότι η συνολική αξία τους ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια δολάρια. Δείτε την πλήρη ανάλυση εδώ.

Ο ιστότοπος συνέταξε τη λίστα αναλύοντας τους λογαριασμούς στο Instagram των κατοικίδιων ζώων με τους περισσότερους followers, τα likes και τα ποσοστά αλληλεπίδρασης.

«Θέλαμε επίσης να δούμε πόσα ακριβώς μπορούν να βγάλουν αυτά τα ζώα για τους αγαπημένους ιδιοκτήτες τους», εξηγεί το All About Cats.

«Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Instagram υπολογίσαμε πόσα θα μπορούσε να βγάλει κάθε ένα από αυτά τα κατοικίδια ανά ανάρτηση στο Instagram για να ανακαλύψουμε ποιοι από αυτούς θα κέρδιζαν τα περισσότερα χρήματα και πόσα θα μπορούσαν να βγάλουν οι γάτες με τη μεγαλύτερη επιρροή ανά ανάρτηση», προσθέτει.

Η Taylor Swift διαθέτει άλλες δύο γάτες, μία ακόμη scottish fold με το όνομα Meredith Grey, από τον ομώνυμο χαρακτήρα της σειράς «Grey’s Anatomy» που υποδύεται η Ellen Pompeo και μία γάτα ragdoll με το όνομα Benjamin Button.

Η αστέρας της pop έχει τη Meredith από το 2011 και την Olivia από το 2014, ενώ ο Benjamin προστέθηκε στην οικογένειά της το 2019 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μουσικό βίντεο για το single «ME!» της Taylor Swift με τη συμμετοχή του Brendon Urie των Panic! At The Disco.