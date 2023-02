Galen & Paul: Η Galen Ayers και ο Paul Simonon ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Galen Ayers και ο Paul Simonon θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους κοινό άλμπουμ ως Galen & Paul.

Το νέο project Galen & Paul αποτελείται από τον Paul Simonon, μπασίστα των The Clash, Gorillaz και The Good, The Bad and The Queen και την Galen Ayers, την τραγουδίστρια και δημιουργό πίσω από το επιτυχημένο άλμπουμ «Monument».

Το δίδυμο των Galen & Paul ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο του κοινό άλμπουμ, «Can We Do Tomorrow Another Day?», στις 19 Μαΐου μέσω της Sony Music. Πρόκειται για μία συλλογή δίγλωσσων ντουέτων, στα οποία εξερευνούν ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πολιτισμών και τρόπων ζωής σε αυτή την ήπειρο.

Το πρώτο δείγμα είναι το single «Lonely Town», του οποίου το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στη Μαγιόρκα.

Η δημιουργία του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της περιόδου του lockdown. Ο Paul Simonon έμενε σε ένα χωριό στη Μαγιόρκα, όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του γράφοντας μουσική.

Όταν οι περιορισμοί της καραντίνας χαλάρωσαν, άνοιξε τα φτερά του και επέστρεψε στο Λονδίνο μετά από 18 μήνες στη Μαγιόρκα. Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο, επεξεργάστηκε τις ιδέες του πάνω στη μουσική που είχε γράψει με την Galen Ayers.

Ο Paul Simonon δήλωσε: «Θυμάμαι όταν ήμουν με τους Clash, ο μάνατζέρ μας Bernie Rhodes είχε αναφέρει ότι ο Andrew Loog Oldham είχε κλειδώσει τον Mick Jagger και τον Keith Richards στην κουζίνα. Όπου τους είπε: “Δεν σας αφήνω να βγείτε μέχρι να γράψετε ένα τραγούδι”. Έτσι αυτό κάναμε εγώ και ο Galen. Περάσαμε όλα τα απογεύματα μαζί γράφοντας μουσική».

Η Galen Ayers πρόσθεσε: «Αυτό που ήξερα από την αρχή είναι ότι σε πολλές φάσεις θα ολοκληρώναμε τη δημιουργία ενός τραγουδιού, αλλά μου έμεινε ένα περίεργο συναίσθημα».

«Έλεγα στον Paul: “Ξέρω ότι όλοι θα το λατρέψουν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι επιπλέον”, και εκείνος πάντα έλεγε: “Κι εγώ έτσι νομίζω”, και επιστρέφαμε στο τέλος για να το τελειοποιήσουμε. Γι’ αυτό είμαι τόσο σίγουρος γι’ αυτή τη συνεργασία, γιατί ξέρω ότι το έχουμε αυτό, οπότε δεν υπάρχουν όρια», ανέφερε.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία σειρά από αισιόδοξα τραγούδια που αντιπροσωπεύουν μία πανευρωπαϊκή κουλτούρα.

Με την υπέροχη φωνή της μοναδικής Galen Ayers να συνεργάζεται με αυτή του Paul Simonon, τραγουδώντας μαζί στα αγγλικά και στα ισπανικά, δημιουργείται ένα αποτέλεσμα που θα σας κάνει να φανταστείτε εικόνες από πόλεις μέχρι και τα ελληνικά νησιά.

Το πρώτο single «Lonely Town», με το οποίο θα ξεκινά και το επερχόμενο άλμπουμ των Galen & Paul, γράφτηκε κυρίως από τον Paul Simonon κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μαγιόρκα.

Το «Lonely Town» αναφέρεται σε μια πόλη – φάντασμα που εξακολουθεί να είναι ένας προορισμός στον οποίο θα πήγαινες διακοπές όταν οι τουρίστες θα την εγκατέλειπαν λόγω της χειμερινής περιόδου.

Την παραγωγή του «Can We Do Tomorrow Another Day?» έχει αναλάβει ο θρυλικός Tony Visconti (David Bowie, T-Rex, Sparks).

Στο άλμπουμ συμμετέχει μία μπάντα που αποτελείται από μουσικούς όπως ο Simon Tong (The Verve, The Good, The Bad and TheQueen), ο Sebastian Rochford (Polar Bear, David Byrne, Patti Smith) και ο Dan Donovan (Big Audio Dynamite), ενώ ο Damon Albarn παίζει μελόντικα σε αρκετά τραγούδια.

Το άλμπουμ «Can We Do Tomorrow Another Day?» των Galen & Paul θα κυκλοφορήσει ψηφιακά σε βινύλιο και CD στις 19 Μαΐου.