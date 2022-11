Οι Galantis και ο David Guetta συνδυάζουν τον ήχο του 2023 με την R&B των αρχών της δεκαετίας του 2000 και ο MNEK απογειώνει το τραγούδι με τη φωνή του.

Οι Galantis, ο David Guetta και ο MNEK ενώνουν τις δυνάμεις τους στο εντυπωσιακό νέο single «Damn (You’ve Got Me Saying)», που κυκλοφορεί από τις Big Beat Records / Warrner Music.

Οι Galantis και ο David Guetta αξιοποιούν την απίστευτη φωνή του MNEK για να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο χορευτικό τραγούδι που αναμιγνύεται με τον νοσταλγικό και ξεχωριστό ήχο των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Το «Damn (You’ve Got Me Saying)» χρησιμοποιεί samples από το ομώνυμο single των So Plush και Ja Rule που κυκλοφόρησε το 1999.

Εκφράζοντας συναισθήματα λύπης και παραμέλησης, ο MNEK ακολουθεί αβίαστα τον καταιγιστικό ρυθμό του τραγουδιού που συγχωνεύει κλασικά όργανα με τα συνθεσάιζερ των clubs. Το κομμάτι απογειώνεται με ένα εκρηκτικό κρεσέντο που είναι βέβαιο ότι θα βάλει φωτιά.

Το «Damn (You’ve Got Me Saying)» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ των τιτάνων της dance μουσικής Galantis και David Guetta.

Το 2021, κυκλοφόρησαν την παγκόσμια επιτυχία «Heartbreak Anthem» μαζί τις Little Mix, η οποία μόλις έγινε χρυσή στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει πάνω από 526 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το «Heartbreak Anthem» παρέμεινε επίσης για 13 εβδομάδες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Μετά το “Heartbreak Anthem”, ο David Guetta και εγώ θέλαμε να συνεργαστούμε ξανά για κάτι που να έχει περισσότερο house χαρακτήρα», δήλωσε ο Christian Karlsson των Galantis.

«Το “Damn (You’ve Got Me Saying)” ήταν η τέλεια ευκαιρία, μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε αυτόν τον ήχο του 2023 με την R&B των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ο MNEK είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και αυτό το τραγούδι έμοιαζε επιτέλους με την κατάλληλη ευκαιρία για να συνεργαστούμε», συνέχισε.

«Οι αρχικές ιδέες του για το τραγούδι μου έκαναν αμέσως αίσθηση, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα ακούσει αυτό το χαρμάνι που δημιουργήσαμε», είπε.

Οι Galantis έχουν τύχει ευρείας αποδοχής μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, «Pharmacy» (2015), το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Dance Album Chart του Billboard, έγινε χρυσό και πλατινένιο και έλαβε δύο υποψηφιότητες για Grammy.

Το συνεργατικό πρότζεκτ των Galantis, με επικεφαλής τον Christian Karlsson (γνωστός και ως Bloodshy, το ένα τρίτο των Miike Snow), έχει συμπράξει με μια αξιοσημείωτη γκάμα καλλιτεχνών, όπως Dolly Parton, Little Mix και David Guetta, Becky Hill, Sofia Carson, Years & Years και πολλούς άλλους.

Ο Christian Karlsson έχει γράψει επίσης επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως η Madonna, η Kylie Minogue, η Katy Perry και η Britney Spears, μεταξύ άλλων.