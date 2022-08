Φυλακισμένος κατηγορεί τον Johnny Depp και τον Jeff Beck ότι έκλεψαν ένα ποίημά του

Ο Johnny Depp και ο Jeff Beck «εξετάζουν την καταγγελία» για ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ τους «18».

Ένας πρώην φυλακισμένος κατηγορεί τον Johnny Depp και τον Jeff Beck ότι αντέγραψαν τους στίχους από ένα ποίημά του.

Σε ένα άρθρο που δημοσίευσε το Rolling Stone, ο συγγραφέας του ποιήματος, ο οποίος ονομάζεται Slim Wilson και φέρεται να εξέτισε ποινή φυλάκισης για φόνο και ένοπλη ληστεία, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι «Sad Motherfuckin’ Parade» από το κοινό άλμπουμ «18» του Johnny Depp και του Jeff Beck που κυκλοφόρησε πρόσφατα, περιλαμβάνει στίχους από το ποίημά του «Hobo Ben».

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, εκπρόσωπος των δύο καλλιτεχνών δήλωσε στο Rolling Stone ότι ο Johnny Depp και τον Jeff Beck «εξετάζουν την καταγγελία σχετικά με το τραγούδι “Sad Motherfuckin’ Parade”».

«Εάν κριθεί σκόπιμο, θα προστεθούν επιπλέον αναφορές στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων σε όλες τις μορφές του άλμπουμ», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στο κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα του Μιζούρι το 1964, ο Slim Wilson γνώρισε τον λαογράφο Bruce Jackson, ο οποίος κατέγραψε την ποίηση και τις ομιλίες του.

Το έργο του Wilson συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο «Get Your Ass in the Water and Swim Like Me» του Jackson που εκδόθηκε το 1974. Δύο χρόνια αργότερα, ο Bruce Jackson κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.

Στο «Hobo Ben», ο Slim Wilson έγραφε: «Κυρίες της κουλτούρας και της ομορφιάς τόσο εκλεπτυσμένες, υπάρχει κάποια ανάμεσά σας που θα μου προσφέρει κρασί; /Είμαι κουρελιασμένος το ξέρω, αλλά δεν βρωμάω /και ο Θεός να ευλογεί την κυρία που θα με κεράσει ένα ποτό / Η βαρύθυμη Hattie στράφηκε προς τη Nadine με ένα γέλιο /και είπε: “Αυτό που πραγματικά χρειάζεται αυτός ο funky καρ***ης, παιδί μου, είναι ένα μπάνιο”».

Εν τω μεταξύ, στο τραγούδι του Johnny Depp και του Jeff Beck, αναφέρεται: «Είμαι κουρελιασμένος, το ξέρω, αλλά δεν βρωμάω / (…) / Ο Θεός να ευλογεί την κυρία που θα με κεράσει ένα ποτό / (…) / Αυτό που πραγματικά χρειάζεται αυτός ο funky καρ**ης, παιδί μου, είναι ένα μπάνιο».

«Οι μόνες δύο ατάκες του Deep και του Beck που μπόρεσα να βρω σε όλο το τραγούδι είναι το “big time motherfucker” και το “bust it down to my level”», δήλωσε στο Rolling Stone ο Bruce Jackson, καθηγητής σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο.

«Όλα τα άλλα προέρχονται από το ποίημα του Slim από το βιβλίο μου. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Εκδίδω υλικό εδώ και 50 χρόνια, και είναι η πρώτη φορά που κάποιος απλά κλέβει κάτι και βάζει το όνομά του», πρόσθεσε.

Στις πληροφορίες του άλμπουμ «18» ως δημιουργοί του επίμαχου τραγουδιού αναφέρονται μόνο ο Johnny Depp και ο Jeff Beck και δεν γίνεται καμία αναφορά στον Slim Wilson, στον Bruce Jackson ή στο βιβλίο.