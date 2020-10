Ο FY βάζει με το «Money» το ελληνικό trap στα πιο σύγχρονα μονοπάτια

Ο FY βάζει το ελληνικό trap στα πιο σύγχρονα μονοπάτια.

Ο FY είναι όλα τα «Money» και μας το δείχνει για ακόμα μία φορά με το νέο του hit single.

Ο πιο popular και ηλικιακά μικρότερος rapper της Ελλάδας μετρά πάνω από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify, περισσότερα από 50 εκατομμύρια views στο YouTube και δεκάδες sold out live εμφανίσεις, ενώ κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στα MAD Video Music Awards του 2019.

Ο FY επιστρέφει και αφήνει για ακόμα μία φορά το μοναδικό μουσικό του στίγμα.

To «Money» κυκλοφορεί μετά τα επιτυχημένα ψηφιακά άλμπουμ «Superstar» και «Trapnest 2015» (σε συνεργασία με τον Lil Barty).

Με το φρέσκο ήχο του και τα μοναδικά vibes του, μας κάνει όλους rich και ακούγεται δυνατά, ενώ ο FΥ συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία και βάζει για ακόμα μία φορά το ελληνικό trap στα πιο σύγχρονα μονοπάτια.

«Όμως first thing in the morning, το έχω σαν χόμπι, μέσα στο σαλόνι να μετράω money», ραπάρει.

Το «Money» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από την Panik Records και την Capital Music.