Ο Future επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «I Never Liked You» – Συμμετέχουν Kanye West, Drake και Young Thug

Το νέο άλμπουμ του Future είναι γεγονός.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Future επιστρέφει με το ένατο άλμπουμ του, με τον τίτλο – μήνυμα «I Never Liked You».

Όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το «I Never Liked You», το οποίο κυκλοφορεί από την Epic Records / Sony Music, περιλαμβάνει 16 τραγούδια με πλήθος συμμετοχών από σημαντικούς καλεσμένους όπως ο Kanye West («Keep It Burnin»), ο Gunna και ο Young Thug («For a Nut»), ο EST Gee («Chickens»), ο Kodak Black («Voodoo»).

Δύο ξεχωριστές εμφανίσεις κάνει ο Drake, ο οποίος συνεργάζεται με τον Future στο «Wait For You», στο οποίο συμμετέχει επίσης ο ανερχόμενος Νιγηριανός τραγουδιστής Tems, και στο «I’m on One», το προτελευταίο τραγούδι του «I Never Liked You».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, ο Future έδωσε στη δημοσιότητα ένα music video για τη συνεργασία του με τον Kanye West στο «Keep It Burnin».

Ο Future περιέγραψε στους θαυμαστές του όσα έπρεπε να περιμένουν από το νέο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια μίας πρόσφατης συνέντευξής του στο «GQ».

«Βγάζω τον εαυτό μου προς τα έξω», υποστήριξε και εξήγησε: «Μοιράζομαι τον τρόπο ζωής μου με τον κόσμο. Μοιράζομαι τον πόνο μου με τον κόσμο. Μοιράζομαι τα σκαμπανεβάσματά μου, μοιράζομαι τις στεναχώριες μου με ολόκληρο το σύμπαν».

«Είμαι πρόθυμος να σας δώσω όλο μου το είναι, ώστε να μου πείτε πώς να χτίσω πάνω μου και να με κάνω καλύτερο», πρόσθεσε.

Ο αποκαλούμενος «βασιλιάς της τοξικότητας» θέλησε επίσης να μοιραστεί μια πιο «ευάλωτη» πλευρά με τους θαυμαστές του.

«Δημιούργησα αυτό το πρότζεκτ για να καταλάβει ο κόσμος ότι αγαπώ σκληρά. Πιθανότατα αγαπώ όσο πιο σκληρά γίνεται. Ήθελα να επιδείξω τις ικανότητές μου όσον αφορά τις μελωδίες και τα θέματα και να είμαι ευάλωτος», ανέφερε.

Το «I Never Liked You» είναι το επόμενο άλμπουμ του Future μετά το «High Off Life» του 2020, με το οποίο ο ράπερ από την Ατλάντα απέκτησε το έκτο του συνεχόμενο No. 1 στο Billboard 200 από το «DS2» το 2015, καθώς και τον κοινό δίσκο του με τον Lil Uzi Vert με τίτλο «Pluto x Baby Pluto» που κυκλοφόρησε επίσης το 2020.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: