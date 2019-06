Με επτά καινούργια τραγούδια επιστρέφει ο Future.

Ο Future κυκλοφορεί από τις Freebandz Entertainment και Epic Records / Sony Music το νέο EP «Save Me».

Το «Save Me» ίσως αποτελεί την πιο ευάλωτη, ορατή και δυναμική στιγμή του ράπερ, ενώ αυτή τη φορά διευρύνει το πεδίο του χαρακτηριστικού ήχου του μέσα από τη χρήση καινούργιων ηχοχρωμάτων.

Το EP περιέχει επτά τραγούδια και διαδέχεται το έβδομο άλμπουμ του καλλιτέχνη της hip-hop, το «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και έγινε ο πέμπτος δίσκος του που ανεβαίνει στην κορυφή των ΗΠΑ.

Το άλμπουμ απέσπασε επίσης θετικές κριτικές από μέσα ενημέρωσης όπως τα «Rolling Stone», «Pitchfork», «Consequence of Sound» και «XXL».

Για το εικαστικό και τη φωτογράφιση του «Save Me», ο Future επιστράτευσε τα ταλέντα του οίκου υψηλής ραπτικής «Enfants Riches Déprimés» και τον οραματιστή ιδρυτή του, Alexander Levy (Daft Punk, Billie Eilish).

Μαζί, οραματίστηκαν την γοτθική ιμπρεσιονιστική παλέτα του εξωφύλλου, συνδυάζοντας ασπρόμαυρες προσωπογραφίες με σχέδια από κάρβουνο.

Το συνολικό αποτέλεσμα του EP, οπτικά και ηχητικά, παρουσιάζει την ασταμάτητη εξέλιξη του Future και τον εδραιώνει ως πρωτοπόρο στο είδος του.

Ο Future, ο superstar της hip-hop από την Ατλάντα που έχει βραβευθεί με Grammy, καινοτομεί ξανά και έρχεται να κάνει τη διαφορά με το EP «Save Me».



Το tracklist του «Save Me»:

1. XanaX Damage

2. St. Lucia

3. Please Tell Me

4. Shotgun

5. Government Official

6. Extra

7. Love Thy Enemies