Ο Future και ο Drake ενώνουν για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις τους.

Το music video για τη συνεργασία του Future με τον Drake και την Tems στο «Wait For U» αφηγείται την ιστορία ενός έρωτα στα μεσαιωνικά χρόνια.

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας τοξικός βασιλιάς που πήγε στον πόλεμο και άφησε πίσω τη βασίλισσά του», εξιστορεί ένας αφηγητής στην έναρξη του βίντεο, το οποίο στη συνέχεια περνάει στον Future – ντυμένος με ολόσωμη ασημένια πανοπλία και αλυσίδες στο κεφάλι – καθώς αποχαιρετά με θλίψη τη βασίλισσά του για να κατευθυνθεί στη μάχη.

Μετά από τη νίκη του, ο ράπερ προσφέρει στο τάγμα του μια γιορτή επικών διαστάσεων, όπου αρκετές γυναίκες του τραβούν την προσοχή αντί της γυναίκας του.

Ο υπαρχηγός του Future, ο οποίος πιθανότατα θέλει τη βασίλισσα για τον εαυτό του, κινείται πίσω από την πλάτη του αρχηγού του και την ειδοποιεί για την απιστία του αγαπημένου της, με αποτέλεσμα να του στείλει μια περγαμηνή με την οποία τον ενημερώνει ότι χωρίζουν.

Ο Drake, επιφορτισμένος με τον ρόλο του έμπιστου και αγγελιοφόρου του βασιλιά Future, εμφανίζεται στη συνέχεια στην οθόνη με μια δική του μεσαιωνική ιστορία. Φτάνει πάνω σε ένα αξιόμαχο άτι, προετοιμασμένος να σώσει μια όμορφη κοπέλα και αργότερα παραδίδει ένα σημείωμα στη βασίλισσα εκ μέρους του Future.

Το μουσικό βίντεο για το «Wait For U» γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Director X σε μία έπαυλη γοτθικού ύφους στο Τορόντο του Καναδά, γεγονός που προσδίδει αυθεντικότητα στην ιστορία.

Το «Wait For U» είναι μία από τις δύο συνεργασίες του Future με τον Drake στο νέο άλμπουμ του με τίτλο «I Never Liked You» που κυκλοφόρησε από τις Epic Records / Sony Music στις 29 Απριλίου. Η δεύτερη είναι το «I’m On One».

Το νέο άλμπουμ το Future ανέβηκε στο Νο. 1 του Apple Music στις ΗΠΑ, ενώ και τα 16 τραγούδια του μονοπώλησαν το Top 20 του Apple Music, καταλαμβάνοντας όλες τις θέσεις από το Νο. 1 έως το Νο. 16.

Επιπλέον, το «I Never Liked You» εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 σε 58 χώρες στο Apple Music, κατακτώντας την πρώτη θέση σε Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Δανία, Βέλγιο, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία και Πορτογαλία. Παράλληλα, ανέβηκε στο Top 5 σε Γαλλία (#2), Γερμανία (#2), Νορβηγία (#3), Αυστρία (#2), Ελβετία (#2), Σουηδία (#3), Ιταλία (#4), Ισπανία (#5).