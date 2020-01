Future και Drake συνεργάζονται ξανά και κυκλοφορούν το single «Life Is Good»

Οι δύο τιτάνες της rap σκηνής αναθερμαίνουν τις ελπίδες για το διάδοχο του άλμπουμ «What A Time To Be Alive».

Ο Future και ο Drake ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και σκορπίζουν ενθουσιασμό.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του συνεργατικού άλμπουμ «What A Time To Be Alive», οι δύο τιτάνες της rap σκηνής φαίνεται πως ετοιμάζουν το δεύτερο μέρος του.

Η ανυπομονησία για το διάδοχο του «What A Time To Be Alive» βρίσκεται εδώ και καιρό στα ύψη. Το πρώτο άλμπουμ χάρισε επιτυχίες όπως το «Jumpan» και το «Big Rings», οδήγησε σε μία κοινή περιοδεία για τους δύο καλλιτέχνες, ενώ ανέδειξε τον παραγωγό Metro Boomin.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως το «What A Time To Be Alive 2», η κυκλοφορία του single «Life Is Good» από την Epic Records / Sony Music αναθερμαίνει τις ελπίδες.

Στο επίσημο music video που συνοδεύει το «Life Is Good», σε σκηνοθεσία του Director X, ο Future και ο Drake αναλαμβάνουν μία σειρά διαφόρων καθημερινών επαγγελμάτων.

Το αποτέλεσμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι κωμικοτραγικό, απρόβλεπτο και σίγουρα καταστροφικό.

Στην αρχή οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται ως εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμάτων, ενώ στη συνέχεια τους βλέπουμε κατά σειρά σε ρόλους υπαλλήλων σε κατάστημα τεχνολογίας, μηχανικών σε συνεργείο αυτοκινήτων, υπαλλήλων σε ταχυφαγείο, τεχνικών ηλεκτρονικών δικτύων, ενώ δοκιμάζονται και ως pastry chefs.

Σύντομες εμφανίσεις στο music video κάνουν ονόματα όπως οι 21 Savage, Lil Yachty, Mike Will Made-It και Big Bank Black.