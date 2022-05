Future: Διπλή πρωτιά στα charts του Billboard με το άλμπουμ «I Never Liked You» και το single «Wait For U»

Ο Future μονοπωλεί τα charts του Billboard αυτήν την εβδομάδα.

Ο Future κυριαρχεί στην κορυφή των δύο σημαντικότερων charts των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, καθώς το τραγούδι «Wait For U» με τη συμμετοχή του Drake και του Tems έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και το νέο του άλμπουμ, «I Never Liked You», σημείωσε το ίδιο επίτευγμα κάνοντας ντεμπούτο στο No. 1 Billboard 200.

Το «Wait For U» είναι το πρώτο προσωπικό τραγούδι του Future που ανεβαίνει στο No. 1 και το δεύτερο τραγούδι του γενικά, μετά τη συμμετοχή του στο «Way 2 Sexy» του Drake το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «Wait For U» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 29 Απριλίου – 5 Μαΐου συνολικά 40,2 εκατομμύρια streams, 7,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και 6.400 downloads.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτήν την εβδομάδα στο Billboard Hot 100 έκαναν είσοδο και τα 16 τραγούδια από τη standard έκδοση του νέου άλμπουμ «I Never Liked You» του Future.

Το «I Never Liked You» είναι το όγδοο άλμπουμ του Future που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ κατακτά την No. 1 έχοντας σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες με 222.000 albums, σύμφωνα με τη Luminate, αριθμός που αποτελεί την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση για ένα άλμπουμ φέτος.

Από τις 222.000 πωλήσεις του «I Never Like You», 214.000 αντιστοιχούν στα 283,75 εκατομμύρια streams των τραγουδιών του άλμπουμ στην αμερικανική αγορά, 6.500 ήταν οι καθαρές πωλήσεις albums και 1.500 ήταν οι πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Η standard έκδοση του «I Never Liked» You κυκλοφόρησε από την Epic Records / Sony Music στις 29 Απριλίου περιλαμβάνοντας 16 τραγούδια, ενώ το άλμπουμ επεκτάθηκε στα μέσα της πρώτης εβδομάδας της κυκλοφορίας του με μία deluxe έκδοση με έξι επιπλέον τραγούδια.

Το «Wait For U» είναι επίσης το δέκατο τραγούδι του Drake που καταλαμβάνει το Νο. 1 στο Hot 100 και, σε μια εορταστική πρωτιά, ο Tems προσθέτει στο ολοένα και αυξανόμενο κατάλογο των επιτυχιών του το πρώτο του Νο. 1. Συνολικά, είναι το δεύτερο τραγούδι του Tems που εμφανίζεται στο Top 10 της Tems, καθώς το «Essence» του Wizkid στο οποίο συμμετείχε έφτασε στο Νο. 9 του chart τον Οκτώβριο του 2021.

Σύμφωνα με το Billboard, ο Drake γίνεται ο δέκατος καλλιτέχνης στην ιστορία του Hot 100 που έχει στο ενεργητικό του δέκα τραγούδια που έχουν κατακτήσει το Νο. 1 chart και ισοφαρίζει την επίδοση του Michael Jackson και του Stevie Wonder. Ο Drake διαθέτει επίσης το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια (6) που έχουν κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100.

Το έβδομο κατά σειρά σόλο στούντιο άλμπουμ του Future, «I Never Liked You» κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου και περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Kanye West, Drake, Gunna, Young Thug, EST Gee και Kodak Black.

Συνολικά, το «I Never Liked You» είναι το 15ο άλμπουμ του Future που εμφανίζεται στο Top 10 του Billboard 200.

Ο ράπερ έχει κατακτήσει προηγουμένως την κορυφή του chart με τα «High Off Life» (2020), «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» (2019), «HNDRXX» (2017), «Future» (2017), «Evol» (2016), «What a Time to Be Alive» (2015) και «DS2» (2015).