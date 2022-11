Ο Future κυκλοφορεί το video του «712PM» – Σε σκηνοθεσία του Travis Scott

Ο Travis Scott ήταν ο υπεύθυνος δημιουργικού για την εμφάνιση του Future στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» τον Σεπτέμβριο.

Ο Future κυκλοφόρησε ένα νέο music video για το «712PM», το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το τελευταίο άλμπουμ του «I Never Liked You».

Σε σκηνοθεσία του Travis Scott, το μουσικό βίντεο περιέχει εντυπωσιακές εικόνες που συνδυάζονται με όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου Χόλιγουντ, καθώς μια παρέλαση από πολυτελή αυτοκίνητα Mercedes-Benz και μια Maybach, ενώ ο Future, ντυμένος με γούνα, ραπάρει μπροστά σε μια αναμμένη φωτιά.

Το «712PM» είναι το επόμενο τραγούδι από το άλμπουμ «I Never Liked You» του Future που αποκτά εικόνα, μετά τα «Worst Day», «Wait For U», «Puffin on Zootiez», «Holy Ghost», «Love You Better» και «Massaging Me».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Travis Scott δανείζει τη φαντασία του στον Future. Τον Σεπτέμβριο, ο Scott ήταν ο υπεύθυνος δημιουργικού για την εμφάνιση του Future στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», όπου παρουσίασε το «Love You Better».

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Future.

Νωρίτερα φέτος, το «I Never Liked You» έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200, κερδίζοντας στον Future το όγδοο No. 1 άλμπουμ της καριέρας του. Ο ράπερ συμμετείχε επίσης στις αρχές του Νοεμβρίου μαζί με τους Rihanna, Burna Boy, Tems και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες στο soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» της Marvel.

Ο Future φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο εξώφυλλο του τεύχους R&B / Hip-Hop Power Players του Billboard και μίλησε στο περιοδικό για τις επιτυχίες του και κυρίως για το άλμπουμ του «I Never Liked You».

Παρά την αναγνώρισή του, ο Future εξακολουθεί να ψάχνει για περισσότερη επιρροή προκειμένου να ενδυναμώσει τους κοντινούς ανθρώπους του.

«Όταν έχεις περισσότερη δύναμη, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις άλλους ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας. Αν έχεις λίγη δύναμη, τότε οι άνθρωποι γύρω σου, τι είδους δύναμη έχουν;», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Οπότε θέλεις ανθρώπους γύρω σου που να είναι εξαιρετικά ισχυροί. Η πρόοδος και η ανέλιξη είναι το κλειδί», τόνισε ο Future.