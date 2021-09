«Υπάρχουν πολλές ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι».

Οι Fugees βρίσκονται σε συζητήσεις για την επανένωσή τους μετά από 15 χρόνια.

Σύμφωνα με μια εσωτερική πηγή, οι δημιουργοί της επιτυχίας «Killing Me Softly», οι αποτελούνται από τους Lauryn Hill, Wyclef Jean και Pras Michel – έχουν έρθει ξανά σε επαφή για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γιορτάσουν την επέτειο των 25 ετών από την κυκλοφορία του σημαντικού άλμπουμ τους «The Score» του 1996.

Εκτός από τα σχέδια για μια ταινία και μια σειρά συναυλιών, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη τους περιοδεία από το 2006, λέγεται ότι συζητούν επίσης το ενδεχόμενο να ηχογραφήσουν νέα μουσική.

Η πηγή δήλωσε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας «The Sun»: «Είναι η επανένωση που κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι θα συμβεί, αλλά φαίνεται ότι οι Fugees θα επανενωθούν τελικά.

«Η Lauryn, ο Pras και ο Wyclef συζητούν ακόμα τι ακριβώς θα κάνουν, αλλά κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν όλα όσα συνέβησαν την τελευταία φορά και αισθάνονται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν», συνέχισε.

«Υπάρχουν πολλές ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως μια περιοδεία, μια ταινία και ίσως ακόμη και νέα μουσική, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 25 χρόνια. Υπάρχει πολύς θόρυβος και όλοι θέλουν να συμβεί», είπε για την επανασύνδεση του συγκροτήματος.

Τα μέλη των Fugees χώρισαν τους δρόμους τους το 1997 για να ακολουθήσουν επιτυχημένες σόλο καριέρες.

Η Lauryn Hill έγραψε και έκανε την παραγωγή τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Whitney Houston, Aretha Franklin και Mary J. Blige και το 1998 κυκλοφόρησε το αναγνωρισμένο πρώτο προσωπικό άλμπουμ της «The Miseducation of Lauryn Hill».

Ο Wyclef Jean ανέλαβε επίσης την παραγωγή τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες και το 1997 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του, «The Carnival», στο οποίο συμμετείχαν οι πρώην συνεργάτες του στους Fugees.

Ο Pras Michel κυκλοφόρησε το δημοφιλές single «Ghetto Supastar (This Is What You Are)» με τη συμμετοχή του Ol”Dirty Bastard και της Mya για την ταινία «Bulworth» του 1998.

Το hip-hop συγκρότημα από την Αϊτή επανενώθηκε το 1998 για να γυρίσει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Just Happy To Be Me» στο πλαίσιο του «Elmopalooza», ενός ειδικού τηλεοπτικού προγράμματος της σειράς «Sesame Street».

Τον Σεπτέμβριο του 2004, συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή για μια συναυλία στο Μπρούκλιν και ένα χρόνο αργότερα, το συγκρότημα παρουσίασε ένα πρόγραμμα διάρκειας 12 λεπτών στα BET Awards του 2005.

Μετά από πολλές φήμες, εκείνη τη χρονιά διέρρευσε στο διαδίκτυο ένα νέο τραγούδι των Fugees με τίτλο «Take It Easy», το οποίο κυκλοφόρησε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2005.

Οι Fugees θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90 ενώ έχουν σημειώσει πωλήσεις άνω των 22 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως.