«Superstar σε αναμονή», χαρακτηρίζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης την ανερχόμενη και εξαιρετικά ταλαντούχα Freya Ridings.

Η Freya Ridings παρουσιάζει τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της.

Η 25χρονη Βρετανίδα έκανε μία από τις πιο αναπάντεχες επιτυχίες του 2018, με το πρωτοποριακό πλατινένιο της hit «Lost Without You». Πρόκειται για ένα πραγματικά ιδιαίτερο κομμάτι που κατέκτησε υψηλές θέσεις στο Top 10 διαφόρων playlists, ενώ παράλληλα σήμερα πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια συνολικά streams.

H Freya Ridings στοχεύει να αποδείξει ότι δεν είναι απλά ένα one-hit wonder, αλλά ένα λαμπρό αστέρι. To ντεμπούτο άλμπουμ που έχει ως τίτλο το όνομα της καλλιτέχνιδας, «Freya Ridings», κυκλοφορεί από τις Good Soldier Records / Capitol Records / Universal Music και ήδη έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τους ανθρώπους που έρχονται στα shows μου και είναι ενθουσιασμένοι με τα τραγούδια μου», λέει η Freya.

«Αισθάνομαι πολύ καλά όταν ο κόσμος έρχεται και μου λέει ότι η μουσική μου τους έχει βοηθήσει, με κάποιο τρόπο. Δημιούργησα ένα άλμπουμ για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανη και είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Σίγουρα δεν θα επαναπαυτώ.»

Το άλμπουμ «Freya Ridings» διαπραγματεύεται την αμφιβολία, τον πόνο, τις τύψεις και την ευπάθεια. Η ιδιαίτερη και πλούσια σε vibrato φωνή της Freya, ανεβάζει τα κομμάτια της σε άλλο επίπεδο.

Στο άλμπουμ έχουν δουλέψει ο πολυβραβευμένος με Grammy παραγωγός Greg Kurstin (Adele, Sia, Liam Gallagher), ο παραγωγός Tom Elmhirst (Amy Winehouse, Lady Gaga, David Bowie) και ο Serban Ghenea (Ariana Grande, Halsey, One Republic).



Το tracklist του άλμπουμ

1. Poison

2. Lost Without You

3. Castles

4. You Mean The World to Me

5. Love Is Fire

6. Holy Water

7. Blackout

8. Ultraviolet

9. Still Have You

10. Unconditional

11. Elephant

12. Wishbone