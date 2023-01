French Montana: Τι δηλώνει για τον τραυματισμό 10 ανθρώπων από πυροβολισμούς σε γυρίσματα video clip του

Ο French Montana σχολίασε τον τραυματισμό δέκα ανθρώπων από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός video clip του στο Μαϊάμι.

Όπως ανέφερε το WSVN 7, ο ράπερ έκανε γυρίσματα στο πάρκινγκ ενός εστιατορίου που ονομάζεται «The Licking» στο Miami Gardens όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί και τραυματίστηκαν δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ράπερ Rob49 από τη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις τραυματίες χρειάστηκαν αεροδιακομιδή στο Ryder Trauma Center, ενώ άλλοι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής και άλλοι τέσσερις τραυματίες κατάφεραν να φτάσουν μόνα τους στα νοσοκομεία.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου, με έναν τηλεφωνητή της άμεσης δράσης να αναφέρει ότι υπήρχαν «δύο άτομα στο έδαφος και ένας σε μία μαύρη Rolls-Royce».

Σύμφωνα με την Diana Gourgue, ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Miami Gardens, οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν σε άλλη τοποθεσία πριν μεταφερθούν στο «The Licking». «Αν κάποιος βρισκόταν στην περιοχή όταν συνέβη αυτό το περιστατικό, θα θέλαμε να σας ακούσουμε», δήλωσε η ίδια.

Ο French Montana έλυσε τη σιωπή του για το περιστατικό και έγραψε σε ένα tweet ότι γιόρταζε την κυκλοφορία του mixtape του «Coke Boys 6» με φίλους «σε ένα τοπικό εστιατόριο» όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί.

«Δυστυχώς ήμασταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή όταν έλαβε χώρα ένα περιστατικό που προκάλεσε τον τραυματισμό ανθρώπων. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Last night, I was in Miami celebrating the release of my CB6 mixtape w/ friends at a local restaurant. We unfortunately were at the wrong place, at the wrong time when an incident took place that left people hurt. Our thoughts & prayers are w/ the victims & families at this time

