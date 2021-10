Ο French Montana κυκλοφορεί το single «I Don’t Really Care» και ανακοινώνει νέο άλμπουμ

Ο French Montana καυτηριάζει στο video του «I Don’t Really Care» πλήθος στιγμών της pop κουλτούρας και όχι μόνο.

Έτοιμος να κατακτήσει το φθινόπωρο, ο French Montana ανακοινώνει ότι το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του θα έχει τον τίτλο «They Got Amnesia» και θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από τις Bad Boy Entertainment / Epic Records / Sony Music.

Επιπλέον, ο ράπερ παρουσιάζει ένα νέο single με τίτλο «I Don’t Really Care» στο οποίο αντιμετωπίζει τους επικριτές του κατά μέτωπο και ανεβάζει τον πήχη.

Το «I Don’t Really Care» ξεχωρίζει ως ένα κλασικό κομμάτι των Coke Boys, σε παραγωγή του Boi-1da και του Lil CC. Ο French Montana στηρίζεται σε αυτό το ακαταμάχητο groove με καυχησιολογίες όπως «I’m biggest bad boy since Wallace» και «I’m the guy with the sauce, boy» πριν ανακοινώσει, χωρίς να του λείπει η έπαρση και το πνεύμα, ότι «I Don’t Really Care».

Είναι μία δήλωσης που ανοίγει τον δρόμο για το άλμπουμ «They Got Amnesia» με κρότο.

Ο French Montana σκηνοθέτησε το music video για το «I Don’t Really Care» μαζί με τον Edgar Esteves. Το βίντεο περιέχει πλήθος έξυπνων αναφορών σε στιγμές με τις οποίες απασχόλησαν τα μέσα ενημέρωσης ονόματα όπως ο Childish Gambino, ο The Weeknd, το «Lose Yourself» του Eminem, η Cardi B, διάφοροι πολιτικοί, ενώ ασχολείται επίσης με τις προηγούμενες σχέσεις του French Montana και τη δική του δημόσια περσόνα, προκαλώντας χάος στην pop κουλτούρα

To βίντεο ξεκινάει από την κορυφή του εμβληματικού Empire State Building της Νέας Υόρκης σε μια στιγμή σασπένς για να υπενθυμίσει πόσο σαγηνευτικός είναι ο French Montana. Μαζί του εμφανίζεται είναι ο Diddy, ιδρυτής της Bad Boy Entertainment.

Το «They Got Amnesia» είναι το πιο συμπαγές και δυνατό άλμπουμ του French Montana μέχρι σήμερα. Ο 36χρονος ράπερ αγκαλιάζει τις ρίζες του για να παρουσιάσει τη λεκτική επιδεξιότητα και τα απρόβλεπτα flows που τον ανέδειξαν σε αστέρι της hip-hop σκηνής.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει επίσης το καλοκαιρινό anthem «FWMGAB», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 30 εκατομμύρια streams μέχρι στιγμής.

Επεκτείνοντας για άλλη μια φορά την επιρροή του, ο French Montana ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα του συνεργασία με τον θρυλικό αρωματοποιό Kilian Hennessy για μια περιορισμένη έκδοση του «Angels’ Share by KILIAN Paris».

Ο Montana συνεργάστηκε με τον Kilian σε όλα τα δημιουργικά στοιχεία, δίνοντας στο προϊόν μία πραγματικά μοναδική πινελιά. Το μπουκάλι της περιορισμένης έκδοσης «Angels’ Share by Kilian – French Montana» έχει στο καπάκι του έναν δίσκο χρυσού χρώματος, που θυμίζει δίσκο LP βινυλίου, με χαραγμένες αλυσίδες, που παραπέμπουν στα κολιέ του Montana. Το άρωμα είναι προς το παρόν διαθέσιμο για αγορά στο sephora.com και στο bykilian.com.