Το «Time Waits For No One» συμπυκνώνει σε 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα το μεγαλείο του θρύλου Freddie Mercury.

Για πρώτη φορά, μετά από τέσσερις δεκαετίες, δίνεται στη δημοσιότητα μία ακυκλοφόρητη εκδοχή του τραγουδιού «Time» που ηχογραφήθηκε το 1986 από τον Freddie Mercury για το concept album του ομότιτλου μιούζικαλ.

Για να ολοκληρωθεί το τραγούδι χρειάστηκαν δύο χρόνια δουλειάς από τον παγκοσμίως επιτυχημένο μουσικό, δημιουργό και παραγωγό Dave Clark, μακροχρόνιο φίλο του Freddie.

Έχοντας αποκτήσει το νέο τίτλο «Time Waits For No One», η νέα εκδοχή του τραγουδιού κυκλοφορεί τώρα από τη Virgin EMI / Universal μαζί με ένα δυναμικό και βαθιά συγκινητικό βίντεο.

Ο Freddie Mercury βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδό του στο «Time Waits For No One», πραγματοποιώντας μία unplugged με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου κατά την οποία επιβεβαιώνει ότι αποτελεί μία από τις εντυπωσιακές φωνές που έχουν περάσει.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Το «Time» ήταν το πνευματικό τέκνο του Dave Clark, πρώην κεντρικού τραγουδιστή του εξαιρετικά επιτυχημένου συγκροτήματος The Dave Clark Five και ενός από τους πιο παραγωγικούς μουσικούς, τραγουδοποιούς και παραγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου,

Το μιούζικαλ «Time» έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Dominion του Λονδίνου τον Απρίλιο του 1986, συνδυάζοντας επιστημονική φαντασία, rock μουσική και ειδικά εφέ που ήταν μπροστά από την εποχή τους.

Το καστ συμπεριελάμβανε τους Sir Laurence Olivier και Cliff Richard, με την παράσταση να σπάει ρεκόρ στο box office και να την παρακολουθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατής κατά τα δύο έτη της παρουσίασής της.

Για τις ανάγκες της ηχογράφησης του concept album της παράστασης, ο Freddie Mercury ταξίδεψε στο Λονδίνο από το Μόναχο στο οποίο κατοικούσε τότε.

Οι ηχογραφήσεις του δίσκου έγιναν στα φημισμένα Abbey Road Studios τον Οκτώβριο του 1985.

Ο Dave Clark θυμάται από εκείνες τις στιγμές: «Τα πήγαμε υπέροχα. Εάν δεν μου άρεσε κάτι θα το έλεγα και το αντίστροφο… Στοχεύαμε και οι δύο στο ίδιο πράγμα: να κάνουμε κάτι ξεχωριστό.»

Όταν ρωτήθηκε από τον Freddie Mercurt αν είχε κάτι άλλο, ο Dave απάντησε καταφατικά και του έδειξε το ομότιτλο τραγούδι του μιούζικαλ «Time».

Τον Ιανουάριο του 1986 επέστρεψαν στο Abbey Road Studios με μία ομάδα εκπληκτικά ταλαντούχων μουσικών για να ηχογραφήσουν το τραγούδι. Ο Dave έγραψε το τραγούδι με τον John Christie, δίχως να γνωρίζουν τότε ότι η φράση «Time Waits For No One» (Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν) θα ήταν τόσο επίκαιρη ακόμα και σήμερα.

Το βίντεο για το τραγούδι γυρίστηκε μέσα σε τρεις ώρες μία Τρίτη στο Θέατρο Dominion και ολοκληρώθηκε γρήγορα προκειμένου οι ηθοποιοί να προετοιμαστούν για τη βραδινή παράσταση. Το μιούζικαλ είχε κάνει πρεμιέρα νωρίτερα εκείνο το μήνα με τον Freddie Mercury να βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό.

Για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν 4 κάμερας και το μοντάζ τελείωσε επίσης γρήγορα ώστε το video clip να προβληθεί στην επιτυχημένη βρετανική εκπομπή «Top of the Pops».

Το single «Time» κυκλοφόρησε τελικά στις 6 Μαΐου 1986.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα

Ο Dave Clark θυμόταν πάντα την ερμηνεία του Freddie Mercury στα Abbey Road Studios το 1986.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Time» είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις εκατομμυρίων, αλλά η αίσθηση που είχε από την αρχική ηχογράφηση δεν είχε φθαρεί καθόλου στη μνήμη του με το πέρασμα των δεκαετιών.

Ο Clark ήθελε να ακούσει αυτήν την ηχογράφηση, μόνο με τον Freddie στο μικρόφωνο και τον Mike Moran στο πιάνο. Μετά από πολύ αναζήτηση στο αρχείο, η έκδοση του «Time» ανακαλύφθηκε την άνοιξη του 2018.

Ο Mike Moran κλήθηκε να ηχογραφήσει ξανά, αποκαθιστώντας τις τεράστιες δυνατότητες αυτής της ιστορικής ερμηνείας στο στούντιό του στο Buckinghamshire. Ο Dave πίστευε ακράδαντα ότι «το αδύνατο ήταν δυνατό» και τελικά ολοκλήρωσε την παραγωγή στην ερμηνεία που ήλπιζε να αναβιώσει, κρατώντας από τα 96 κανάλια μόνο τη φωνή του Freddie Mercury.

Όμως το «Time Waits For No One» χρειαζόταν εικόνα και ο Dave δεν ήθελε να συρράψει πλάνα από παλαιότερο υλικό.

Είχε τα αρνητικά από το τετρακάμερο γύρισμα και αμοντάριστο φιλμ ήταν αποθηκευμένο για καιρό στα Rank Laboratories στο Pinewood, αλλά επεστράφη στον Clark μετά το ντοκιμαντέρ «Glad All Over: The Dave Clark Five and Beyond» του 2014. Ύστερα από προσεκτική εξέταση τεσσάρων ημερών σε εξειδικευμένο εργαστήριο, το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ένα οπτικό αριστούργημα, μία τέλεια αναπαράσταση της μαγικής ερμηνείας του Freddie.

Έπειτα από τέσσερις δεκαετίες στην αναμονή, το «Time Waits For No One» κυκλοφορεί για να θυμίσει στους παλαιότερους και να μάθει στους νεότερους το μεγαλείο του θρύλου Freddie Mercury.