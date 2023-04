Freddie Mercury: Σε δημοπρασία η εντυπωσιακή ιδιωτική συλλογή του

Συνολικά 1.500 αντικείμενα από την ιδιωτική συλλογή του Freddie Mercury θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Λονδίνο πριν τη δημοπράτησή τους.

Η ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης, αντικειμένων και αναμνηστικών που σχετίζονται με τη μουσική και ανήκουν στον εκλιπόντα Freddie Mercury των Queen, θα εκτεθεί σε τέσσερα σημεία σε όλο τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι, πριν δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο.

Η συλλογή παρέμεινε στην πρώην κατοικία του Freddie Mercury στο Δυτικό Λονδίνο από τον θάνατό του το 1991, με τη φροντίδα της μακροχρόνιας φίλης του Mary Austin, η οποία αποφάσισε να ανοίξει τη συλλογή στο κοινό πριν τη δημοπρατήσει. Μέρος των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα διατεθεί για το Mercury Phoenix Trust και στο Elton John Aids Foundation.

«Για πολλά χρόνια τώρα, είχα τη χαρά και το προνόμιο να ζω ανάμεσα σε όλα τα υπέροχα πράγματα που ο Freddie αναζητούσε και αγαπούσε τόσο πολύ», λέει η Mary Austin. «Αλλά τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα να πάρω τη δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο της ζωής μου», τονίζει.

«Ήταν σημαντικό για εμένα να το κάνω αυτό με έναν τρόπο που ένιωθα ότι θα άρεσε στον Freddie, και δεν υπήρχε τίποτα που να του άρεσε περισσότερο από μία δημοπρασία», συνεχίζει.

«Ο Freddie ήταν ένας απίστευτος και έξυπνος συλλέκτης που μας έδειξε ότι υπάρχει ομορφιά, διασκέδαση και συζήτηση σε όλα- ελπίζω ότι αυτό θα είναι μία ευκαιρία να μοιραστούμε όλες τις πολλές πτυχές του Freddie, τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές, και να καταλάβει ο κόσμος περισσότερα για το μοναδικό και όμορφο πνεύμα του και να το γιορτάσει», αναφέρει

Μεταξύ των αντικειμένων που θα εκτεθούν πριν δημοπρατηθούν είναι το εμβληματικό στέμμα και ο μανδύας του Mercury (εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 60.000-80.000 λίρες) και η ακουστική κιθάρα Martin D-35 που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στη σύνθεση και την ηχογράφηση της επιτυχίας Crazy Little Thing Called Love των Queen το 1979 (30.000-50.000 λίρες).

Επίσης, θα δημοπρατηθούν το αγαπημένο γιλέκο του τραγουδιστή, το οποίο είδαμε για τελευταία φορά στο βίντεο για το «These Are The Days Of Our Lives» του 1991, το τελευταίο που γύρισε με τους Queen (5.000-7.000 λίρες), καθώς και ένα σετ χειρόγραφων στίχων κλασικών τραγουδιών όπως το «Killer Queen» (50.000-70.000 λίρες) και το «We Are The Champions» (200.000-300.000 λίρες).

Για τους αγοραστές με ακόμη πιο βαθιές τσέπες, το πρωτότυπο έργο «Type of Beauty» του Γάλλου ζωγράφου και εικονογράφου James Jacques Tissot που είχε στην κατοχή του ο Freddie Mercury, εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 400.000 – 600.000 λίρες.

Το λιγότερο εξωφρενικό άκρο της συλλογής περιλαμβάνει μία ασημένια χτένα για το μουστάκι της Tiffany & Co. (400-600 λίρες) και το vintage περιστρεφόμενο τηλέφωνο από βακελίτη που είχε ο Freddie Mercury δίπλα στο κρεβάτι του (2.000-4.000 λίρες).

Η ιδιωτική συλλογή του Freddie Mercury περιλαμβάνει ακόμη βικτοριανούς πίνακες ζωγραφικής, γυάλινα διακοσμητικά αντικείμενα, μία σειρά από υφάσματα και εργόχειρα που ο ίδιος ο τραγουδιστής συνέλεξε στα ταξίδια του στην Ιαπωνία, καθώς και ένα επιτραπέζιο ρολόι Fabergé με πολύτιμους λίθους, νεφρίτη και σμάλτο.

Ο αναλυτικός κατάλογος της ιδιωτικής συλλογής του Fredde Mercury, καθώς και ένα βιβλίο, είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s.

Η συλλογή του Freddie Mercury θα εκτεθεί σε πλήρη έκταση στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο από τις 4 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί μία περιοδεύουσα έκθεση των σημαντικότερων αντικειμένων της πώλησης, που θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ.

«Η συγκλονιστική ζωή του Freddie Mercury μας άφησε μία πλούσια σειρά από καλλιτεχνικές στιγμές που εξακολουθούν να μας συγκινούν και να μας εκπλήσσουν, μία κληρονομιά που, όπως και η μουσική του, θα ζει για πάντα», δηλώνει ο πρόεδρος του Sotheby’s για την Ευρώπη, Oliver Barker.

«Καθώς ο οίκος Sotheby’s μεταμορφώνεται σε σκηνή για αυτή την αξιοσημείωτη συλλογή, η έμφαση θα δοθεί τόσο στον Freddie Mercury τον showman, γιορτάζοντας όλα όσα ήδη γνωρίζουμε για εκείνον, όσο και στην ανακάλυψη των λιγότερο γνωστών ιδιωτικών καλλιτεχνικών παθών του», σημειώνει.

«Η δημοπρασία, που θα είναι δεόντως πλούσια σε κλίμακα, θα συγκεντρώσει την τεχνογνωσία ειδικών από 30 διαφορετικές κατηγορίες συλλογών, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις σε τέσσερις τοποθεσίες σε τρεις ηπείρους – και όλα αυτά θα κορυφωθούν με τη μεγαλύτερη, πιο θεαματική, δημόσια έκθεση στην ιστορία της εταιρείας μας. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε τον θρύλο που λέγεται Freddie Mercury;».

