Frankie Jonas: Ο μικρότερος αδελφός των Jonas Brothers θα κάνει το ντεμπούτο του στη μουσική

Οι Jonas Brothers είναι «πολύ υποστηρικτικοί» καθώς ο Frankie Jonas ετοιμάζεται για το μουσικό ντεμπούτο του.

Ο Frankie Jonas, ο μικρότερος αδελφός των Jonas Brothers, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τη δική του μουσική.

Ο 23χρονος Frankie έκανε δηλώσεις στο ET στο χαλί του Best New Artist Party 2023 του Spotify στο Pacific Design Center στο Δυτικό Χόλιγουντ και μίλησε για τα συναρπαστικά επερχόμενα σχέδιά του και για την ευκαιρία να απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας σε μία εκδήλωση γεμάτη αστέρες.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που γιορτάζω εμφανιζόμενος σε τέτοια πράγματα, το οποίο είναι μία εντελώς νέα εμπειρία», είπε χαμογελώντας.

«Είναι τρελό και αποτελεί τιμή να παρευρίσκομαι σε τέτοια γεγονότα, είναι περίεργο, είναι όλα καινούργια», πρόσθεσε.

Ο Frankie Jonas άφησε πρόσφατα να εννοηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το κοινό μπορεί να περιμένει κάτι νέο από αυτόν την ερχόμενη εβδομάδα και παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα single που δουλεύει εδώ και καιρό.

«Δουλεύω πάνω στο project για πολύ καιρό μόνος μου και το κρύβω για προφανείς λόγους. Και, ξέρετε, νομίζω ότι είμαι έτοιμος να το κυκλοφορήσω, να το προωθήσω, να δω ποια θα είναι η ανταπόκριση», είπε.

Η ανταπόκριση από τα διάσημα αδέλφια του – τον Joe, τον Nick και τον Kevin Jonas των Jonas Brothers – ήταν πολύ υποστηρικτική και θετική και ο Frankie λέει ότι τα μεγαλύτερα αδέλφια του «σίγουρα» τον βοηθούν και του προσφέρουν τα σχόλιά τους όταν δουλεύει πάνω σε ιδέες.

«Ήταν μία μεγάλη βάση για να ακούω. Θέλω να πω, προφανώς, είναι αρκετά καταξιωμένοι μουσικοί, οπότε, ήταν καταπληκτικό που τους είχα δίπλα μου και που μου έδιναν συμβουλές στην πορεία», σχολίασε.

Ωστόσο, ο Frankie Jonas αισθάνεται ότι ο ήχος της μουσικής του θα είναι σημαντικά διαφορετικός από τη μουσική που έχουν κυκλοφορήσει τα αδέρφια του.

«Είναι κάτι ξεχωριστό, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διασταύρωση, αλλά υπάρχει μεγάλη επιρροή», εξήγησε.

«Οπότε, νομίζω ότι θα είναι το δικό μου πράγμα, και εκείνοι θα κάνουν το δικό τους, και θα ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε ο μικρότερος αδελφός των Jonas Brothers.