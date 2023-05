Οι Frankie Goes To Hollywood επανενώθηκαν μετά από 36 χρόνια για την Eurovision

Η κλασική σύνθεση των Frankie Goes To Hollywood επέστρεψε στη σκηνή για την Eurovision.

Οι Frankie Goes To Hollywood επανενώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Μαΐου για την πρώτη εμφάνισή τους μετά από 36 χρόνια και άνοιξαν τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι θρύλοι της synth-pop, αποτελούμενοι από τον τραγουδιστή Holly Johnson, τον κιθαρίστα Brian Nash, τον keyboardist Paul Rutherford, τον μπασίστα Mark O’Toole και τον ντράμερ Peter Gill, έκαναν μία σύντομη εμφάνιση στη γενέτειρά τους, το Λίβερπουλ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την έναρξη της Eurovision 2023.

Οι Frankie Goes To Hollywood ανέβηκαν στη σκηνή που είχε στηθεί στο St. George’s Plateau του Λίβερπουλ και έπαιξαν το «Welcome To The Pleasuredome», το ομώνυμο τραγούδι του πρώτου άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το 1984.

Διαφήμιση

Πριν από την εμφάνιση, ο Brian Nash δήλωσε στο BBC ότι η επανένωση των Frankie Goes To Hollywood για μία συναυλία στη γενέτειρά τους, το Λίβερπουλ, «έμοιαζε με κάτι καλό».

Ο κιθαρίστας πρόσθεσε ότι ανυπομονούσαν να νιώσουν «λίγη Scouse αγάπη». («Scouse» είναι ο ανεπίσημος όρος για την προφορά του Λίβερπουλ).

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο αν οι Frankie Goes to Hollywood σχεδιάζουν και άλλες συναυλίες ως συγκρότημα εκτός από την εμφάνισή τους για τις ανάγκες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision την Κυριακή.

Οι Frankie Goes To Hollywood είναι περισσότερο γνωστοί για το hit single «Relax» της δεκαετίας του ’80, αλλά μία διαφωνία μεταξύ των μελών τους οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος το 1987.

Οι Frankie Goes To Hollywood είναι περισσότερο γνωστοί για το hit single «Relax» της δεκαετίας του ’80, αλλά μία διαφωνία μεταξύ των μελών τους οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος το 1987.

Το 2003, η κλασική σύνθεση των Frankie Goes To Hollywood εμφανίστηκε στην εκπομπή «Bands Reunited» του VH1, αλλά δεν έπαιξε μουσική.

Την επόμενη χρονιά, τα μέλη του συγκροτήματος συμμετείχαν σε μια φιλανθρωπική συναυλία του ιδρύματος Prince’s Trust με νέο τραγουδιστή τον Ryan Molloy.

Το 2007, ο Peter Gill, ο Paul Rutherford, ο Mark O’Toole και ο Ryan Molloy δημιούργησαν το συγκρότημα Forbidden Hollywood για να παίζουν τα νέα τραγούδια τους και το παλιό υλικό των Frankie Goes To Hollywood και να αποφύγουν τα νομικά ζητήματα με τον Holly Johnson σχετικά με τη χρήση του ονόματος του συγκροτήματος.