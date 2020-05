Frank Zappa: Νέο box set με ανέκδοτες ηχογραφήσεις των Mothers από το 1970

Ένα box set αφιερωμένο στην πιο θρυλική σύνθεση των Mothers του Frank Zappa.

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις της βραχύβιας, αλλά αγαπημένης, σύνθεσης που είχε το 1970 η μπάντα Mothers του Frank Zappa περιλαμβάνει το box set «The Mothers 1970».

Το Zappa Trust ανακοίνωσε ότι το box set θα κυκλοφορήσει από τη Universal Music Enterprises στις 26 Ιουνίου, παρουσιάζοντας παράλληλα στο κοινό το «Portuguese Fenders», ένα live instrumental με φλογερό σόλο του ίδιου του Frank Zappa.

Η συλλεκτική έκδοση περιλαμβάνει τέσσερα CDs με 70 κομμάτια που ηχογραφήθηκαν τόσο ζωντανά όσο και στο στούντιο.

Το box set τιμά τη συμπλήρωση 50 ετών από την πιο θρυλική σύνθεση των Mothers.

Δίπλα στον Frank Zappa ήταν ο Ian Underwood στο όργανο, ο ντράμερ Aynsley Dunbar, στα πλήκτρα ο George Duke, ο μπασίστας Jeff Simmons καθώς και οι «Flo & Eddie», δηλαδή οι Howard Kaylan και Mark Volman των Turtles, οι οποίοι λόγω των όρων των συμβολαίων τους υποχρεώθηκαν να παίζουν με ψευδώνυμο.

«Δεν είναι μυστικό το ότι ο Frank ήταν ενθουσιασμένος με αυτό το συγκρότημα», γράφει στο ένθετο του box set ο επικεφαλής του αρχείου του Frank Zappa, Joe Travers.

«Ο Frank τα σπάει με αυτά τα παιδιά. Ο ήχος τους ήταν μοναδικός, το χιούμορ τους δεν είχε προηγούμενο και, παρ’ όλα αυτά, η διάρκειά τους ήταν τόσο σύντομη», σχολιάζει για τους Mothers.

Το πρώτο CD περιλαμβάνει 12 ηχογραφήσεις από το διήμερο που πέρασε η μπάντα στα Trident Studios του Λονδίνου τον Ιούνιο του 1970. Αυτή η σύνθεση του συγκροτήματος ηχογράφησε μόνο ένα άλμπουμ, το «Chunga’s Revenge» την ίδια χρονιά.

Τα υπόλοιπα CDs είναι αφιερωμένα στις ζωντανές εμφανίσεις που έκαναν οι Mothers του Frank Zappa το 1970.

Τα περιεχόμενα του box set

Disc 1

Trident Studios, London, England June 21-22, 1970

1. Red Tubular Lighter

2. Lola Steponsky

3. Trident Chatter

4. Sharleena (Roy Thomas Baker Mix)

5. Item 1

6. Wonderful Wino (FZ Vocal)

7. Enormous Cadenza

8. Envelopes

9. Red Tubular Lighter (Unedited Master)

10. Wonderful Wino (Basic Tracks, Alt. Take)

11. Giraffe – Take 4

12. Wonderful Wino (FZ Vocal, Alt. Solo)

Disc 2

Live Highlights Part 1 – «Piknik» VPRO June 18, 1970 / Pepperland September 26, 1970

1. Introducing…The Mothers (Live on «Piknik» June 18, 1970)

2. Wonderful Wino (Live on «Piknik» June 18, 1970)

3. Concentration Moon (Live on «Piknik» June 18, 1970)

4. Mom & Dad (Live on «Piknik» June 18, 1970)

5. The Air (Live on «Piknik» June 18, 1970)

6. Dog Breath (Live on «Piknik» June 18, 1970)

7. Mother People (Live on «Piknik» June 18, 1970)

8. You Didn’t Try To Call Me (Live on «Piknik» June 18, 1970)

9. Agon (Live on «Piknik» June 18, 1970)

10. Call Any Vegetable (Live on «Piknik» June 18, 1970)

11. King Kong Pt. I (Live on «Piknik» June 18, 1970)

12. Igors Boogie (Live on «Piknik» June 18, 1970)

13. King Kong Pt. II (Live on «Piknik» June 18, 1970)

14. What Kind Of Girl Do You Think We Are? (Live at Pepperland September 26, 1970)

15. Bwana Dik (Live at Pepperland September 26, 1970)

16. Daddy, Daddy, Daddy (Live at Pepperland September 26, 1970)

17. Do You Like My New Car? (Live at Pepperland September 26, 1970)

18. Happy Together (Live at Pepperland September 26, 1970)

Disc 3

Live Highlights Part 2 – Hybrid Concert: Santa Monica August 21, 1970 / Spokane September 17, 1970

1. Welcome To El Monte Legion Stadium! (Live)

2. Agon (Live)

3. Call Any Vegetable (Live)

4. Pound For A Brown (Live)

5. Sleeping In A Jar (Live)

6. Sharleena (Live)

7. The Air (Live)

8. Dog Breath (Live)

9. Mother People (Live)

10. You Didn’t Try To Call Me (Live)

11. King Kong Pt. I (Live)

12. Igors Boogie (Live)

13. King Kong Pt. II (Live)

14. Eat It Yourself… (Live)

15. Trouble Every Day (Live)

16. A Series Of Musical Episodes (Live)

17. Road Ladies (Live)

18. The Holiday Inn Motel Chain (Live)

19. What Will This Morning Bring Me This Evening? (Live)

20. What Kind Of Girl Do You Think We Are? (Live)

Disc 4

Live Highlights Part 3 – FZ Tour Tape Recordings

1. What’s The Deal, Dick?

2. Another M.O.I. Anti-Smut Loyalty Oath (Live)

3. Paladin Routine #1 (Live)

4. Portuguese Fenders (Live)

5. The Sanzini Brothers (Live)

6. Guitar Build 70 (Live)

7. Would You Go All The Way? (Live)

8. Easy Meat (Live)

9. Who Did It?

10. Turn It Down! (Live)

11. A Chance Encounter In Cincinnati

12. Pound For A Brown (Live)

13. Sleeping In A Jar (Live)

14. Beloit Sword Trick (Live)

15. Kong Solos Pt. I (Live)

16. Igors Boogie (Live)

17. Kong Solos Pt. II (Live)

18. Gris Gris (Live)

19. Paladin Routine #2 (Live)

20. King Kong – Outro (Live)